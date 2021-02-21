Какие самые главные церковные праздники у православных христиан
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Какие самые главные церковные праздники у православных христиан

21 февраля 2021

В православии, как и в большинстве других религий мира, есть свои праздники. Их достаточно большое количество. Даже сами верующие отмечают далеко не все. Но когда речь идёт о крупных праздниках, отмечают их на государственном уровне. Быть в курсе всех новостей из сферы религии поможет онлайн-портал slovoproslovo.info.

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Особенности православных праздников

Если разделить на группы и обобщить, православные церковные праздники делятся на:

  • Малые
  • Средние
  • Великие.

Именно великие праздники считаются крупными.

Отмечают их масштабно и с размахом.

Самые главные церковные праздники у православных христиан

  • Пасха. Это самый главный праздник христиан, напоминающий о воскрешении Христа. В храмах проводятся ночные богослужения и совершаются крестовые ходы. Традиционно на пасху варят и разукрашивают яйца, пекут куличи, накрывают праздничный стол, ходят на кладбище, чтобы навестить своих усопших родственников и близких. Точно даты нет. Это первое воскресенье после полнолуния (не раньше 21 марта).
  • Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября. Это день, когда на свет появилась мать Христа – Дева Мария.
  • Воздвижение Креста Господня – 27 сентября. Этот праздник посвящен двум знаковым событиям в жизни православных. Это обнаружение креста, на котором распяли Иисуса и возвращение этого креста на историческую родину спустя несколько столетий.
  • Рождество – второй по значимости после Пасхи праздник. Отмечается 7 января. Это день, когда на свет появился младенец Христос. Верующие держат перед праздником 40-дневный пост. В сам праздник проводится ночное богослужение. Во многих городах создаются уличные инсталляции рождества, где младенец Иисус окружен волхвами.
  • Крещение – 19 января. Это день, когда Иисус был крещен на реке Иордан. Сейчас в праздник, так как погода располагает, на замерзших реках и водоемах вырезают специальные купели. Считается, что искупавшись в Крещение в воде, которая является святой, человек очищается от своих грехов.

Это наиболее крупные и значимые праздники.

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Также среди значимых можно отметить следующие православные праздники:

  • Сретение – 15 февраля
  • Благовещение – 7 апреля
  • Вербное воскресенье – последнее воскресенье перед тем, как наступит Пасха
  • Вознесение – через 40 дней после Пасхи
  • День святой Троицы – через 50 дней после Пасхи
  • Преображение – 19 августа
  • Успение Богородицы – 28 августа.

Кто-то в эти дни просто молится, если у него нет времени или возможности посетить церковь.

Другие только ходят в церковь. Третьи могут отметить его дополнительно в кругу семьи или друзей.



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