Роза считается среди цветов королевой, такой цветок дарят в одном экземпляре или в букете, но, в любом случае, она смотрится великолепно и радует глаз своей роскошной красотой и нежностью.
Существует огромное количество разновидностей таких цветов, разных сортов и оттенков, поэтому вопрос о том, что именно подарить девушке, возникает очень часто.
Язык цветов
Идеально подобранный букет из роз может покорить и сделать благосклонным сердце любой красавицы. Однако следует иметь в виду, что этот цветок отличается «капризами», как и подобает представителю королевских кровей.
Подбирая букет, нужно знать: каждый оттенок розы имеет свое значение, поэтому важно не ошибиться. Он должен быть уместным к определенному случаю.
Также имеет огромное значение количество цветов в букете, упаковка, декор.
Подбираем цвет
Оттенок подаренной розы позволит без слов высказать чувства и желания дарящего.
- Белая роза символизирует восхищение. Дарят ее в знак искренней и светлой любви, потому именно букет из таких цветов довольно часто жених преподносит невесте в день свадьбы.
- Красная роза – признание в страсти.
- Букет из красных и белых роз – символ любви и страсти одновременно.
- Розовые розы обычно дарят в знак благодарности.
- Желтую розу считают символом разлуки или измены, поэтому преподносить букет из цветов такого цвета девушке не рекомендуется. Однако если она предпочитает именно такой оттенок, то никакой проблемы не возникнет.
- Если никакого значения в букет не вкладывать, тогда цвет роз можно подобрать по цвету волос девушки: шатенкам подойдут фиолетовые и розовые, как и рыжим, брюнеткам – темных насыщенных оттенков блондинкам – кремовые или персиковые цветы.
Другие нюансы
Молодым девушкам положено дарить полураскрытые бутоны, а замужним и зрелым дамам – распустившиеся розы во всей их красе.
Как уже говорилось, розу дарят единственную или в букете. Иногда один цветок играет более значительную роль, чем большой букет. Так, алая роза на длинном стебле станет подтверждением сильных чувств.
В любом случае, цветы должны быть свежими и преподносится от всего сердца, с хорошими мыслями и пожеланиями.
Приобретать или заказывать букет следует у проверенных продавцов, тогда он сохранит свой прекрасный вид на долгое время. К тому же, опытный флорист подскажет, какие именно розы лучше выбрать для девушки по определенному случаю, и красиво их оформит.