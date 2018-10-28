Какие розы подарить девушке

Роза считается среди цветов королевой, такой цветок дарят в одном экземпляре или в букете, но, в любом случае, она смотрится великолепно и радует глаз своей роскошной красотой и нежностью.



Существует огромное количество разновидностей таких цветов, разных сортов и оттенков, поэтому вопрос о том, что именно подарить девушке, возникает очень часто.

Язык цветов

Идеально подобранный букет из роз может покорить и сделать благосклонным сердце любой красавицы. Однако следует иметь в виду, что этот цветок отличается «капризами», как и подобает представителю королевских кровей.

Подбирая букет, нужно знать: каждый оттенок розы имеет свое значение, поэтому важно не ошибиться. Он должен быть уместным к определенному случаю.

Также имеет огромное значение количество цветов в букете, упаковка, декор.

Подбираем цвет

Оттенок подаренной розы позволит без слов высказать чувства и желания дарящего.

Белая роза символизирует восхищение. Дарят ее в знак искренней и светлой любви, потому именно букет из таких цветов довольно часто жених преподносит невесте в день свадьбы. Красная роза – признание в страсти. Букет из красных и белых роз – символ любви и страсти одновременно. Розовые розы обычно дарят в знак благодарности. Желтую розу считают символом разлуки или измены, поэтому преподносить букет из цветов такого цвета девушке не рекомендуется. Однако если она предпочитает именно такой оттенок, то никакой проблемы не возникнет. Если никакого значения в букет не вкладывать, тогда цвет роз можно подобрать по цвету волос девушки: шатенкам подойдут фиолетовые и розовые, как и рыжим, брюнеткам – темных насыщенных оттенков блондинкам – кремовые или персиковые цветы.

Другие нюансы

Молодым девушкам положено дарить полураскрытые бутоны, а замужним и зрелым дамам – распустившиеся розы во всей их красе.

Как уже говорилось, розу дарят единственную или в букете. Иногда один цветок играет более значительную роль, чем большой букет. Так, алая роза на длинном стебле станет подтверждением сильных чувств.

В любом случае, цветы должны быть свежими и преподносится от всего сердца, с хорошими мыслями и пожеланиями.

Приобретать или заказывать букет следует у проверенных продавцов, тогда он сохранит свой прекрасный вид на долгое время. К тому же, опытный флорист подскажет, какие именно розы лучше выбрать для девушки по определенному случаю, и красиво их оформит.