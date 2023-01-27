Металлические ванны: особенность и преимущества
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Металлические ванны: особенность и преимущества

27 января 2023

Стальные ванны пользуются особой популярностью среди покупателей. Они имеют много преимуществ, благодаря которым, легко получить желаемый результат при обустройстве ванной комнаты. Узнать сколько стоит стальная ванна можно на сайте или перезвонив к менеджеру.

Особенность металлических ванн

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Прежде чем отправиться в магазин, следует ознакомится с положительными и отрицательными сторонами такой сантехники.

Ванны металлические имеют ряд отличий от других видов, которые имеются в продаже.

Преимущества стальных ванн:

  1. Они могут иметь различную форму и размер, что позволит сделать помещение максимально удобным и комфортным.
  2. Цена ванны металлической не высокая. Поэтому позволить ее себе сможет каждый желающий.
  3. Небольшой вес также является важным преимуществом. Стандартная модель весит от 35 до 40 кг. Данная особенность позволит без особых усилий поместить ее даже в трудно доступные места.
  4. Ванны железные различной цены имеют высокую прочность. Благодаря дополнительному покрытию, они устойчивы к механическим воздействиям. Такие чаши не трескаются при резких перепадах температуры и не теряют свой блеск.
  5. Уход за ваннами с металла очень простой. Так как поверхность не имеет пор, применять дополнительные усилия, чтобы очистить налет не нужно. Чтобы поверхность всегда была чистой, достаточно протирать стенки мокрой салфеткой после каждого использования.

Также следует отметить, что подобные емкости имеют высокую теплопроводность.

По сравнению с чугунной и акриловой ванной, вода в металлической быстро остывает. Стоит помнить и о том, что чистить поверхность следует жидкими средствами. Абразивные составы могут привести к появлению потертостей, которые убрать будет уже невозможно.

Где лучше приобрести товар?

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Купить ванну стальную высокого качества можно на нашем сайте https://santd.shop/stalnye-vanny/. В каталоге представлены различные модели.

Чтобы сделать заказ, достаточно заполнить онлайн форму.

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Узнать сколько стоит ванна металлическая необходимых размеров можно связавшись с менеджером по номеру, который указан на главной странице.

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