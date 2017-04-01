Как сделать еврозабор своими руками?

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Еврозабор – это весьма распространённый вариант отгораживания собственного участка. Дело в том, что далеко не везде еврозаборы продаются по доступным ценам. К примеру, на сайте http://ecobeton.com.ua/evrozabor-kharkov покупка забора может быть выполнена практически в любых объёмах. При этом цены остаются доступными.

В случае, если приобретение забора невозможно по каким-то причинам, выход остаётся лишь один – выполнить еврозабор самостоятельно. Всё, что для этого потребуется, а также используемая технология будут описаны ниже. В случае, если изготовитель хочет получить какую-то текстуру на поверхности забора, рекомендуется приобрести специальные формы. Сегодня они продаются по цене в 50$ за штуку.

Методика кустарного выполнения еврозабора

Изначально необходимо определиться с тем, где расположить форму. Рекомендуется выполнять расположение при помощи строительного уровня. Именно в этом случае раствор распределиться должным образом.

Ниже представлен рецепт цементного раствора, лучшим образом подходящего для производства еврозабора:

3 части песка;

2 части щебня;

1 часть цемента;

пластификаторы.

При этом содержание воды можно варьировать. Необходимо добиться консистенции, которая обеспечит возможность налить раствор в форму и распределить его там должным образом.

Естественно, каким бы качественным не был бетон, он не сможет эксплуатироваться на длительных промежутках времени, если предварительно в его состав не была включена армирующая конструкция.

Обыкновенной проволоки явно окажется недостаточно. Профессионалы рекомендуют сварить арматурную сеть с ячейкой в 100×100 см.

Вибропрессование необходимо

После того, как состав залит, необходимо избавиться от пузырьков воздуха, которые снижают прочность бетонной плиты. Достигается это при помощи машины для вибропрессовки.

Однако, если речь идёт о кустарном производстве, то вряд ли она будет под рукой. В этом случае необходимо эффективно простучать всю форму. Кстати говоря, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с выниманием готового изделия из формы, рекомендуется смазать её отработкой и соляркой.

Благодаря этому не только просто будет доставать готовый забор, но и поверхность его будет максимально гладкой.

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В видео демонстрируется методика изготовления еврозабора: