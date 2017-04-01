он думал и был вознагражден идеей
Как сделать еврозабор своими руками?
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Еврозабор – это весьма распространённый вариант отгораживания собственного участка. Дело в том, что далеко не везде еврозаборы продаются по доступным ценам. К примеру, на сайте http://ecobeton.com.ua/evrozabor-kharkov покупка забора может быть выполнена практически в любых объёмах. При этом цены остаются доступными.

В случае, если приобретение забора невозможно по каким-то причинам, выход остаётся лишь один – выполнить еврозабор самостоятельно. Всё, что для этого потребуется, а также используемая технология будут описаны ниже. В случае, если изготовитель хочет получить какую-то текстуру на поверхности забора, рекомендуется приобрести специальные формы. Сегодня они продаются по цене в 50$ за штуку.

Методика кустарного выполнения еврозабора

 Методика кустарного выполнения еврозабора

Изначально необходимо определиться с тем, где расположить форму. Рекомендуется выполнять расположение при помощи строительного уровня. Именно в этом случае раствор распределиться должным образом.

Ниже представлен рецепт цементного раствора, лучшим образом подходящего для производства еврозабора:

  • 3 части песка;
  • 2 части щебня;
  • 1 часть цемента;
  • пластификаторы.

При этом содержание воды можно варьировать. Необходимо добиться консистенции, которая обеспечит возможность налить раствор в форму и распределить его там должным образом.

Естественно, каким бы качественным не был бетон, он не сможет эксплуатироваться на длительных промежутках времени, если предварительно в его состав не была включена армирующая конструкция.

Обыкновенной проволоки явно окажется недостаточно. Профессионалы рекомендуют сварить арматурную сеть с ячейкой в 100×100 см.

Вибропрессование необходимо

 Вибропрессование необходимо

После того, как состав залит, необходимо избавиться от пузырьков воздуха, которые снижают прочность бетонной плиты. Достигается это при помощи машины для вибропрессовки.

Однако, если речь идёт о кустарном производстве, то вряд ли она будет под рукой. В этом случае необходимо эффективно простучать всю форму. Кстати говоря, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с выниманием готового изделия из формы, рекомендуется смазать её отработкой и соляркой.

Благодаря этому не только просто будет доставать готовый забор, но и поверхность его будет максимально гладкой.

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В видео демонстрируется методика изготовления еврозабора:

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