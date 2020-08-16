Какие парикмахерские инструменты нужны для барбершопа

Чтобы открыть хороший барбершоп, нужно подготовиться и приобрести все необходимые инструменты. Очень важно, чтобы было все, что нужно, и даже больше, потому что это не только поможет в работе, но и создаст имидж профессионального сервиса, где могут оказать любые парикмахерские услуги. Широкий выбор товаров и всего необходимого для барбершопа по выгодным ценам предлагает интернет-магазин Ugolshop.

Ножницы

Казалось бы, нет ничего сложного в том, чтобы выбрать хорошие ножницы для барбершопа. Однако не все так просто. Это должно быть крайне безопасное изделие, а безопасность в этом случае достигается за счет очень удобных ручек. На одно рабочее место таких изделий должно приходиться хотя бы два.

Гребни

В хорошем барбершопе на одно рабочее место должен приходиться целый набор гребней. Причем нужны именно изделия, предназначенные для деятельности парикмахера, которые подходят для работы с разными людьми и регулярной обработки антисептическими средствами.

Несколько гребней нужно потому, что при разной длине волос и при разных прическах могут потребоваться изделия разной ширины, с различной длиной и частотой зубьев.

Бритвы

Эти изделия могут понадобиться при разных ситуациях. Иногда с их помощью вообще делается вся прическа, а иногда бритва нужна просто для того, чтобы где-то что-то немного подровнять. Очень важно позаботиться о том, чтобы изделие было максимально безопасным, потому что острие бритвы имеют крайне сильный режущий эффект.

Машинки

Существует множество разновидностей таких изделий. Важно обращать внимание на то, сколько сможет проработать такое устройство. Ведь машинки в отличие от парикмахерских ножниц обладают сложной конструкцией, и есть намного больше причин, по которым они могут утратить пригодность для работы. Стоит приобретать лишь изделия надежных брендов.

Средства для антисептической обработки

Разумеется, для того чтобы сделать стрижку было для клиента безопасным занятием, нужно обрабатывать инструменты после работы с одним человеком. Это предотвратит перенесение микроорганизмов на голову другого клиента. Вот почему так важно приобрести средства для обработки инструментов. Их всегда должно быть более чем достаточно.

О каких бы принадлежностях для барбершопа ни шла речь, их все лучше покупать в проверенном магазине с хорошей репутацией. От этого зависит и репутация самого барбершопа. Такое вложение обязательно себя окупит.