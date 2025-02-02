Какие методы продвижения в соцсетях работают лучше всего?

Что сделать для того, чтобы продвинуть свою группу и свой бизнес в социальной сети? Как стать узнаваемым для старых клиентов и привлечь новых? Быстро набрать подписчиков, получить лайки и просмотры можно с помощью сервиса FlexSmm.

Продумывание SMM-стратегии

В зависимости от целей и задач конкретного бизнеса зависят методы, через которые будет происходить развитие.

Нужно понимать с помощью каких средств и инструментов будет проходить работа. Ведь привлечение новой аудитории — задача достаточно долгосрочная и реализуемая не за один месяц. Здесь нужно набраться терпения и выполнять все задачи регулярно и дисциплинированно. Именно правильно подобранная целевая аудитория приводит много «горячих» клиентов, ведь приходят они уже подогретые, по рекомендации.

Старый знакомый всем таргет

Если бизнесу требуется быстро распродать коллекцию прошлого сезона или товары с коротким сроком годности, то здесь как нельзя лучше работает таргетированная реклама.

За годы панель задач в каждой соцсети для работы с таргетом меняется, появляются новые инструменты, меняются правила. Но неизменным останется одно — человек, занимающийся таргетированной рекламой должен отлично в этом разбираться и иметь опыт. Ведь новичок, пытающийся по началу разобраться что к чему, грозит бизнесу десятками тысяч слитого впустую бюджета. Таргет — способ постоянный, направленный на то, чтобы примелькаться аудитории и привлечь её на постоянной основе.

Чередуем способы

Не рекомендуется использовать только один способ продвижения.

Должны быть в арсенале и платные, и бесплатные методы. Это даст постоянный приток аудитории.

Например, статья, купленная несколько лет назад, может завтра привести нового клиента.

Все потому, что опытный копирайтер знает какие слова нужно вплести в текст, чтобы он работал именно на конкретную целевую аудиторию.

Делаем аудиторию реальной

Чтобы понять реальное количество подписчиков группы в соцсети, достаточно взглянуть на количество человек, просмотревших пост.

Если в сообществе 29000, а смотрит только 139, значит остальные или «пустые собачки», или просто купленная аудитория. Также это может указывать на перекуп группы. Например, допустим это реальные 20 тыс человек, но группа была о туризме, и они действительно смотрели и читали, а потом группу продали и она стала о фильмах.

Само собой интересующейся аудитории будет меньше в разы, ведь подписывались люди на совершенно другую тематику. Занимаясь продвижением своего бизнеса в соцсетях не гонитесь в первую очередь за количеством.

Важно качество: набрать именно вашу целевую аудиторию, которая будет интересоваться и покупать, а не просто просматривать публикуемый контент.