Какие мелодрамы можно посмотреть про любовь

Просмотр романтических фильмов с захватывающим сюжетом являются отличным вариантом провести досуг интересно. Несколько кинолент такого жанра особенно выделяются из общего количества произведений и заставляли пересматривать их заново. Посмотреть мелодрамы 2022 года можно на сайте premier.one.

1. "Дневник памяти"

Полнометражная мелодрама 2004 года режиссёра Ника Кассаветиса рассказывает историю молодой пары. Они влюбляются с первого взгляда в начале войны, и это становится существенным испытанием для отношений.

В сюжете пожилой человек читает произведение престарелой даме, находящейся в доме престарелых.

Ной и Элли — выходцы из разных социальных слоёв. Дочь аристократов испытывает взаимные чувства к простому парню, мечтающему реконструировать дом. Протест против избранника высасывают родители Элли, и Ной решает расстаться с девушкой для ее блага. В суровые годы войны они не забывают друг друга, и новая встреча становится судьбоносной. История подтверждает то, что любовь может выдерживать все испытания времени и обстоятельств.

2. "Виноваты звёзды"

Не менее романтичным и трогательным фильмом является мелодрама режиссёра Джоша Буна. У привлекательной девушки диагностировали рак в 13 лет, и с тех пор жизнь ее стала борьбой.

Достигнув стойкой ремиссии, Хейзел чувствует, что остается несчастной. Парень по имени Огастус в борьбе с онкологией утратил ногу и передвигается с помощью протеза. Встреча молодых людей вселила им новые надежды и они отправились на встречу с автором их любимого романа. Это были незабываемые для героев счастливые они в Амстердаме, после которых судьба преподнесла новые испытания.

3. "В метре друг от друга"

Американская мелодрама также заслуживает внимания отъявленных романтиков.

Главные герои больны муковисцидозом, и заболевание диктует ти находятся на расстоянии во избежание заражения какой-либо инфекцией. Стелла и Уилл держаться в паре метров, но это не мешает им сблизиться и влюбится. Девушка убеждает возлюбленного следовать рекомендациям врачей, ведь он совсем опустил руки. После смерти близкого друга Стеллы — По, героиня также разочаровывается в шансах на успех. Вне больницы с девушкой случается клиническая смерть, но рядом оказывается Уилл и возвращает ее к жизни. Его ждёт неутешительные новости и прогрессированиии его заболевания, когда Стелла получит шанс на полное выздоровление.

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