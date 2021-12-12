Какие есть виды вывесок в наружной рекламе

Важным элементом любой рекламной компании считается размещение разработанной информации на улицах, площадях, домах и специально возведённых конструкциях.

Наружная реклама позволяет ознакомить большое количество людей с информацией о компании, её продукции или предлагаемых услугах, позволяет осуществить обратную связь компании с потенциальным клиентом, предлагая номера телефонов адреса электронной почты или официального сайта. На выгодных условиях изготовление наружных вывесок в Подольске выполняет компания Резон.

Виды вывесок в наружной рекламе

Наружная реклама достаточно многообразна в своём исполнении.

Она классифицируется по следующим показателям:

Месту расположения.

Материалу, из которого она изготовлена.

Конструктивному исполнению.

Содержанию и целевой аудитории.

Продолжительности размещения.

Стоимости.

По первому показателю наружная реклама может размещаться на зданиях и сооружениях (крышах или стенах), специально созданных сооружениях (опорах, столбах, билбордах), на транспорте (бортах автобусов, трамваев, троллейбусов или на крышах этих транспортных средств).

В качестве материала в наружной рекламе применяют плотную бумагу, специальную ткань с нанесённым рисунком, металлические или пластиковые пластины, различные ткани.

Современные разработчики рекламы предлагают своим клиентам размещение информации на больших жидкокристаллических экранах. Такая реклама обладает повышенной привлекательностью, так как на экране можно отобразить не только статическую картинку, но и динамический сюжет, на котором будет представлена информация о рекламируемой компании.

Конструктивно наружная реклама выполняется в форме: растяжек, стационарных тумб, призматронов, панелей различного размера, медиафасадов и т.д.

Для увеличения эффекта воздействия она может подсвечиваться в тёмное время суток.

В зависимости от направления деятельности профессиональными рекламщиками создаётся сюжет будущей наружной рекламы, направленный на определённую целевую аудиторию, например, если компания предлагает автомобили, то её потенциальными потребителями должны стать будущие владельцы авто, а если игрушки, то дети и т.д.

Особое место занимает так называемая социальная реклама, которая размещается на конструкциях по заказу властных структур или социальных организаций.

По продолжительности наружная реклама может быть краткосрочной (несколько дней), среднесрочной (до нескольких недель), длительной.

Её срок определяется договором с последующей пролонгацией.

Стоимость объекта наружной рекламы зависит о многих факторов: технического оснащения, месту расположения объекта, длительности размещения и т.д.

Порядок и правила установки

На размещение наружной рекламы требуется получить разрешение органа местного самого управления и согласовать с владельцем или владельцами стационарного (мобильного) объекта, на котором планируется установить выбранную конструкцию.

Порядок размещения наружной рекламы включает следующую последовательность официальных действий: