Технология печати и производства рекламных наклеек на стекла окон и дверей

Одной из разновидностей наружной рекламы являются специальные наклейки на стекла. Это может быть информация о компании, об акциях, скидках и многое другое. В принципе ограничений никаких нет, если это не нарушает установленные правила. Печать и изготовление наклеек на стекло выполнит компания printuf.ru по доступной цене.

Где могут использоваться такие наклейки

Это любые заведения, на стеклах, дверях и витринах которых уместно размещать рекламу. К ним можно отнести:

магазины

кафе

кофейни

кондитерские

пиццерии

салоны красоты

офисы банков

стекла легковых автомобилей

общественный транспорт

тату-салоны

книжные магазины и многое другое.

Сама наклейка может быть временной или постоянной. На постоянных, как правило, пишут название заведения или компании, часы работы и другую важную информацию. А на временных указывается информация об акциях, скидках. И висят они пока не истечет период этих акций.

Затем их можно легко отклеить и быстро привести стекло в порядок. Что касается постоянных наклеек, они достаточно долговечные. Выдерживают нагрузки, не выцветают, прекрасно переносят воздействие моющих средств, ничего вредного не выделяя в атмосферу.

Производство рекламных наклеек для стекла

Продают такие наклейки специализированные компании, их производящие. Можно приобрести что-то готовое и универсальное, выбрав из каталога, например, наклейки: «SALE», «-20%», «-50%», «-30%» и т. д.

Либо клиент делает индивидуальный заказ с нужным ему изображением и надписью. Само производство включает в себя несколько этапов. На начальном этапе создается макет, согласуется с клиентом и утверждается окончательный вариант. Сам процесс производства включает в себя следующие этапы:

печать

плоттерная резка

удаление бумаги

наложение клеевой пленки

резка.

Сами наклейки могут быть:

прозрачными

полноцветными непрозрачными

перфорированными.

Где заказать наклейки

Следует обратиться к услугам специализированной компании, которая их предлагает. И нет ничего страшного, что такой может не оказаться в своем городе. У крупных фирм есть сайты. И клиенты из любого другого города и даже региона могут сделать заказ с доставкой.

Так как груз нетяжелый и негабаритный, стоимость доставки будет небольшой. Главное, пользоваться услугами проверенной компании, чтобы быть уверенным в качестве наклеек. Они должны продержаться весь заявленный производителем срок, сохранив свой цвет, яркость, целостность.