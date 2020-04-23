Технология печати и производства рекламных наклеек на стекла окон и дверей

Одной из разновидностей наружной рекламы являются специальные наклейки на стекла. Это может быть информация о компании, об акциях, скидках и многое другое. В принципе ограничений никаких нет, если это не нарушает установленные правила. Печать и изготовление наклеек на стекло выполнит компания printuf.ru по доступной цене.
Где могут использоваться такие наклейки
Это любые заведения, на стеклах, дверях и витринах которых уместно размещать рекламу. К ним можно отнести:
- магазины
- кафе
- кофейни
- кондитерские
- пиццерии
- салоны красоты
- офисы банков
- стекла легковых автомобилей
- общественный транспорт
- тату-салоны
- книжные магазины и многое другое.
Сама наклейка может быть временной или постоянной. На постоянных, как правило, пишут название заведения или компании, часы работы и другую важную информацию. А на временных указывается информация об акциях, скидках. И висят они пока не истечет период этих акций.
Затем их можно легко отклеить и быстро привести стекло в порядок. Что касается постоянных наклеек, они достаточно долговечные. Выдерживают нагрузки, не выцветают, прекрасно переносят воздействие моющих средств, ничего вредного не выделяя в атмосферу.
Производство рекламных наклеек для стекла
Продают такие наклейки специализированные компании, их производящие. Можно приобрести что-то готовое и универсальное, выбрав из каталога, например, наклейки: «SALE», «-20%», «-50%», «-30%» и т. д.
Либо клиент делает индивидуальный заказ с нужным ему изображением и надписью. Само производство включает в себя несколько этапов. На начальном этапе создается макет, согласуется с клиентом и утверждается окончательный вариант. Сам процесс производства включает в себя следующие этапы:
- печать
- плоттерная резка
- удаление бумаги
- наложение клеевой пленки
- резка.
Сами наклейки могут быть:
- прозрачными
- полноцветными непрозрачными
- перфорированными.
Где заказать наклейки
Следует обратиться к услугам специализированной компании, которая их предлагает. И нет ничего страшного, что такой может не оказаться в своем городе. У крупных фирм есть сайты. И клиенты из любого другого города и даже региона могут сделать заказ с доставкой.
Так как груз нетяжелый и негабаритный, стоимость доставки будет небольшой. Главное, пользоваться услугами проверенной компании, чтобы быть уверенным в качестве наклеек. Они должны продержаться весь заявленный производителем срок, сохранив свой цвет, яркость, целостность.