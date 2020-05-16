Какие есть виды визиток и технология их изготовления

Нельзя недооценивать внешний вид визитки. По визитке о Вас будут в прямом смысле судить потенциальные клиенты/партнёры. Именно по этой причине сегодня существует масса вариантов и технологий изготовления визиток. Пожалуй, супер-креативный вариант исполнения – визитки из дерева. В случае, если речь идёт о предпринимателе, так или иначе занимающимся лесом (продажей, переработкой), лучше вряд ли что-то удастся придумать.

В нижеприведённой публикации речь пойдёт о наиболее популярных технологиях изготовления визиток в условиях типографии. Если Вы хотите использовать визитку в качестве инструмента конверсии (превращение потенциальных клиентов в реальных), настоятельно рекомендуется заказать визитки у профессионалов. Речь идёт не столько о дизайне, сколько о производстве.

Технологические подходы к производству визиток

Самыми популярными технологиями остаются:

шелкография;

цифровая печать;

офсетная печать;

тиснение;

фольгирование.

Шелкография долго время находилась на первом месте по распространённости. В особенности это касается провинции. Однако, сравнительно недавно пальма первенства в производстве визиток перешла цифровой печати.

У данной технологии есть масса преимуществ – возможность корректирования дизайна, информации практически на любом этапе производства; относительная дешевизна; яркий и насыщенный результат по цвету.

Однако, печатать действительно большие партии визиток цифровой печатью – ненужная трата времени. Для больших партий рекомендована офсетная печать.

Офсетная печать и экзотические подходы

Офсет предлагает возможность печати больших партий. Цветовая насыщенность тоже вполне устраивает заказчика. Однако, в сравнении с цифровой печатью, офсетная более сложна технологически – она подразумевает несколько следующих друг за другом этапов.

После завершения печати требуется послепечатная обработка, а именно: фальцовка и вырубка готовых визиток.

Тиснение и терпоподъём – менее распространённые технологии в производстве. Тем не менее, они способны предложить заказчику интересный визуальный и тактильный эффект.

В случае с тиснением используются специальные прессы. Они могут быть, как горячими, так и холодными. Термподъём – самый дорогой способ производства визитки. Он подразумевает нанесение специальной пудры на ещё не высохший пигмент. Затем происходит термическое воздействие, и пудра набухает, образуя желаемые узоры/текст.

В видео показан процесс печати визиток: