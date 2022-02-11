Как делается регистрация компании на Сейшельских островах

Одно из экономичных решений для создания бизнеса – это регистрация новой компании на островах Сейшелы. Главный плюс в том, что сведения об акционерах и владельце компании не афишируется. Здесь не нужно сдавать финансовую отчетность и платить привычные налоги. Помощь в регистрации компании на Сейшелах поможет компания GSL.

Какие компании можно зарегистрировать

Перед тем, как заняться оформлением документов на оффшорную организацию на территории Сейшельских островов необходимо ознакомиться с их требованиями к владельцам бизнеса.

Организация должна иметь:

В составе компании обязательно должен быть один руководитель и один акционер. Это может быть, как физическое, так и юридическое лицо.

Гражданство может быть любое.

Обязательно должен быть регистрационный агент, который будет представлять компанию в реестре.

Регистрация офиса по месту нахождения регистрационного агента.

Уставной капитал для регистрации компании должен составлять не менее ста тысяч долларов США.

Регистрацию уже существующей компании можно оформить приблизительно за два дня. Если происходит регистрация новой компании, то приблизительно две недели.

При этом собирать собрание каждый год не нужно.

Более того не обязательно сдавать отчетность по аудиту и бухгалтерию в уполномоченные органы.

Однако ведение финансовых операций внутри компании обязательно.

Требования и ограничения для регистрации

Согласно установленному закону компания, занимающаяся международным бизнесом, не имеет права:

На привлечение к покупке производимых товаров местных покупателей. Компания может продавать свой товар только нерезидентам Сейшельских островов.

Нельзя приобретать во владение недвижимость (складские помещения, гаражи, жилые дома) и землю.

Нельзя осуществлять деятельность с банками и страховыми компаниями.

Для регистрации на Сейшельских островах необходимо разработать уникальное название. Оно ни в коем случае не должно быть созвучным с уже существующими компаниями.

Название компании должно быть на зарубежном языке. Например, французском, английском или сейшельском. Название обязательно требует перевода во всех документах.

В названии компании обязательно используются установленные аббревиатуры, которые указывают на форму регистрации.

Налог взымается с организации фиксированным сбором один раз в год. Отсутствие налоговой отчетности делает бизнес на Сейшельских островах одним из выгодных и не дорогим по ведению.

Преимущества регистрации на Сейшелах

Налоговые льготы для компаний.

Руководителем оффшорной компании может быть любая другая компания.

Название может быть на любом языке, но обязателен его перевод во всех документах.

Ведение годового бухгалтерского учета не нужно, как и прохождение аудиторских проверок.

Нет контроля валют.

Для проведения финансовых операций могут использоваться разные валюты.

Нет двойного налогообложения за счет заключения договора с другими странами.

Учредительные документы могут быть на разных языках.

На Сейшельских островах существует полная неразглашенность данных о директоре компании и учредителях.

Если создается готовый оффшор, то документы получают практически моментально. В них уже прописаны все банковские реквизиты для заключения договоров.

При наличии документов о регистрации заключать сделки от лица компании можно сразу.

При приобретении готовых оффшоров существует минимальный риск, потому что ранее они не вели никакие финансовые операции.

Регистрировать фирму на Сейшельских островах можно дистанционно для этого нужно связаться с регистрационным агентом, который введет в курс дела и поможет подготовить все документы правильно.