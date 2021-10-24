Какие есть виды световых объемных букв

Большая часть рекламы сегодня, как и многие сферы, перешла в режим онлайн, Несмотря на это, старая добрая наружная реклама никуда не делась и по-прежнему такая же эффективная.

Объёмные буквы — одна из современных и эффективных технологий в сфере наружной рекламы. Особенно востребованы светящиеся объёмные надписи, которые выглядят очень эффектно, обязательно обращают на себя внимание и являются частью атмосферы вечернего города. Заказать качественные долговечные объемные буквы в СПб можно в компании adv-f1.ru.

Разновидности объёмных световых букв

Первые объёмные световые буквы начали использовать ещё в 50-60-х годах прошлого столетия в Соединенных Штатах Америки.

Обычно они были изготовлены из неоновых трубок. Сейчас же такие материалы практически не используются, потому что их заменили более энергоэффективные светодиоды.

Неон изредка применяется в том случае, когда всё оформляется в ретро-стиле. В настоящий момент световые объёмные буквы чаще всего изготавливают из следующих видов материалов:

Металл. Это может быть оцинкованная или нержавеющая сталь, алюминий. Такие буквы хороши тем, что их можно окрашивать аэрозольной или порошковой краской. Они выдерживают серьёзные нагрузки, долговечные. Подсветка может быть установлена дополнительно. Оргстекло. Оно может обладать разными эффектами: цветное, прозрачное, светорассеивающее. Часто оргстекло используется в комбинации с каким-то другим материалом. Например, передняя светопропускающая часть изготовлена из оргстекла, а задняя — либо из какого-то дешёвого материала, например, пластика, либо из металла.

Пенопласт. Главным плюсом этого материала является его низкая стоимость и простота в обработке. Его тоже можно окрашивать. Подсветка устанавливается дополнительно в виде светодиодных лент либо локальных осветительных элементов. Если материал прозрачный или полупрозрачный, подсветка обычно размещается внутри этих букв. Если же материал не прозрачный, подсветка может быть наружной либо контражурной.

Где заказать объёмные световые буквы

Они продаются отдельно в готовом виде, либо изготавливаются на заказ.

Всё зависит от преследуемых покупателем целей. Объёмная одна или несколько букв из которых составляются надписи либо какое-то число, могут использоваться как элемент интерьера, например.

Можно купить готовый вариант. Если требуется рекламная вывеска или надпись, которая будет установлена на улице или внутри торгового центра, магазина или другого коммерческого помещения, лучше обратиться в специализированную компанию, которая изготовит всё на заказ, установит и настроит.