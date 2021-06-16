Какие есть виды стендов для школ и детских садов и как их изготавливают

Очень важную роль в образовательном процессе играет оформление помещения. Для этой роли применяются стенды, которые несут в себе как информационную функцию, так и вспомогательную. Ведь они постоянно находятся в области зрения воспитанников и родителей. Изготовлением стендов для школ и детсадов занимается компания https://stendua.com/ru/.

Но стенды должны быть максимально понятными для всех, а также интересными. В первую очередь рекомендовано стоит определиться с направлением или же с тематикой. Все сведения, которые на нём будут размещены, должны быть понятными и хорошо читаемыми, написанными крупными буквами.

Для многих стенды являются наглядными пособиями. В этом случае они должны быть привлекательными и с определёнными габаритами. Они полезны как для младшего поколения, так и для старшего. В классном уголке должно быть достаточное количество карманов, предназначенных для тематических блоков.

Материал производства играет особую роль. Ведь, как правило, стенды приобретаются для продолжительного пользования. Именно по этой причине изделие должно быть прочным.

Что можно располагать в учреждение

Все стенды для образовательных учреждений могут разделяться на виды, в зависимости от того, какая именно информация на нём будет размещена.

Самыми распространёнными являются:

Информационные изделия. На таких часто указывают расписание занятий или же звонков, объявления или же сведения о самом заведение, план деятельности на определённый период и информацию для родителей, а также расписание кружков или же секций.

Наглядные или же образовательные пособия. Для специализированных кабинетов такие стенды будут очень полезными. На них можно наносить изображения и формулы, схемы и правила, увлекательные и интересные факты. На уроках они являются отличными помощниками для преподавателя и учеников.

На результативных стендах часто размещают итоги конкурсов или же олимпиад, прочие результаты.

Информационные, которые являются уголком о здоровом образе жизни. На них могут быть указаны профилактические меры при определённом заболевании, правила гигиены и прочее подобное.

Стенды о безопасности жизни.

Стоит отметить, что размещать тот или же иной стенд стоит в определённом месте.

Ведь неуместно будет доносить информацию о правилах дорожного движения около столовой. На стендах часто размещают информацию о предстоящих праздниках и вывешивают поздравления.