Какие есть виды спецодежды

На любом производстве предусмотрено ношение специальной одежды. В зависимости от условий работы и вида деятельности спец одежда может отличаться по качеству материала и набору комплекта.

Подбор специальной одежды должен происходить с учетом размеров работников. Разные виды спец одежды позволяют избежать различных травм и защитить работника от опасных факторов. Широкий выбор специальной одежды различного назначения предлагает магазин спецодежды.

Спецодежда общего назначения.

Этот вариант спецовки используется на многих производствах, где нет дополнительных факторов риска и опасности. Она защищает работника от загрязнений и возможных мелких травм.

В комплект специальной одежды общего назначения входят:

брюки,

куртка,

обувь,

перчатки,

шлем.

Все эти элементы могут быть летнего варианта или зимнего.

Спецодежда для защиты от влаги.

Этот вариант всегда содержит капюшон для защиты головы. Ткань, из которой шьют такую спецовку имеет водоотталкивающие свойства. Благодаря этому, даже при 100% влажности, работник чувствует себя сухо и комфортно.

Такая одежда необходима для работы на производствах, где возможно намокание или для работы на открытом воздухе в дождливую погоду. Обувь имеет высокие водоотталкивающие характеристики и не промокает даже при нахождении в воде.

Спецодежда для защиты от химических веществ.

Некоторые производства имеют специфическую направленность. Использование в технологическом процессе химически активных веществ может привести к попаданию этих составляющих на кожные покровы работников.

В таких случаях приобретают спецодежду, которая имеет защитные характеристики от химически активных элементов. Обязательной деталью такого комплекта являются специальные перчатки, материал которых стоек к этим веществам. Куртка и штаны имеют пропитку, которая не позволяет химическим веществам попасть на кожный покров.

Спецодежда для работы в условиях пониженных температур.

Если производство имеет участки, где процесс предполагает пониженные температурные режимы, работники обеспечиваются специальной теплой одеждой.

Современные технологии позволяют использовать такие материалы, которые хорошо сохраняют тепло и имеют компактные размеры. Такая одежда не сковывает движение и позволяет работнику активно участвовать в технологическом процессе.

Сюда можно отнести и вариант зимней спецодежды для работников, которые находятся на улице в зимний период года. Комплект такой одежды включает теплые штаны, куртку, шапку, теплую обувь и рукавицы.

Сигнальная спецодежда.

Такая спецодежда используется в условиях плохой видимости или на производствах, где есть опасность наезда. При ее изготовлении используют специальные светоотражательные элементы, которые позволяют определить месторасположение работника даже в темноте или тумане.

Сигнальные элементы нанесены на штаны, куртку и головной убор. Сама одежда производится из яркоокрашенной ткани.

Униформа.

Это тоже вариант спецодежды. Она часто используется в торговых точках. Униформа может состоять как из полного комплекта одежды, так и ее верхней части. На униформу обычно наносится логотип компании или бренда.

Расцветка часто зависит от стилистики заказчика. Униформа должна быть одета всеми сотрудниками данной торговой точки.