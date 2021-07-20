Какие есть виды штампов и как их изготавливают

Без штампов невозможно представить себе современный документооборот. Они необходимы для того, чтобы заверять всю входную и выходную документацию, предоставлять информацию по решениям суда, регистрировать бумаги.
Хотя высокие технологии охватывают всё больше аспектов жизни человека, штампы ещё не теряют своей актуальности. По выгодным ценам штампы в Зеленограде за 15 минут могут изготовить специалисты компании zel-lawreg.ru.
Основные разновидности штампов
Существует несколько разновидностей штампов по оснастке:
- Автоматические. В такие изделия внедрён механизм автоповорота. В их состав входит оснастка из пластика, подушка из штемпеля, клише, фиксатор. Их используют для того, чтобы делать оттиски одного цвета. Их оснасткам могут придать круговую, прямоугольную, или треугольную форму.
- Заправляются эти штампы водяной или масляной краской.
- Самонаборные с автоматикой. В их состав помимо тех же элементов, что имеются в автоматических штампах, также входят пинцет и буквенный набор, ещё называемый кассой. В них может быть разное количество строк в пределах 2-10 шт. Заправляются такие изделия также краской на воде или масле.
- Профессиональные. В их состав входит оснастка из металла, а также всё те же элементы, что и в автоматическом изделии. Профессиональные штампы используют только для оттисков одним цветом. Обычно их делают в форме круга или прямоугольника.
Изготовление штампов
На данный момент наиболее известными являются 4 разновидности создания штампов: фото и полимеры, флеш-технология, вулканизация, гравировка лазером.
У каждого метода имеются свои особенности. К тому же определённый вариант создания штампов больше подходит для изготовления конкретных разновидностей изделий.
Фотополимерный способ создания штампов является самым дешёвым.
Вдобавок, его наиболее просто реализовать, а потому и изделия по нему создаются быстро. Ввиду всех отмеченных причин к нему обычно прибегают начинающие бизнесмены. Клише для штампов создают из полимера, причём на него специально используют УФ-излучение. Это позволяет спечь поверхность изделия в определённых местах, благодаря чему она приобретает определённый рельеф.
Также часто штампы создают при помощи гравировки лазером.
С помощью этого метода получаются картинки высокого качества на поверхности из резины. Подобные печати подделать не представляется возможным, поскольку лучом лазера можно сделать мини-тест, добавить растровое поле и обеспечить изображение другими защитными средствами.