Какие есть виды штампов и как их изготавливают

Без штампов невозможно представить себе современный документооборот. Они необходимы для того, чтобы заверять всю входную и выходную документацию, предоставлять информацию по решениям суда, регистрировать бумаги.

Хотя высокие технологии охватывают всё больше аспектов жизни человека, штампы ещё не теряют своей актуальности. По выгодным ценам штампы в Зеленограде за 15 минут могут изготовить специалисты компании zel-lawreg.ru.

Основные разновидности штампов

Существует несколько разновидностей штампов по оснастке:

Автоматические. В такие изделия внедрён механизм автоповорота. В их состав входит оснастка из пластика, подушка из штемпеля, клише, фиксатор. Их используют для того, чтобы делать оттиски одного цвета. Их оснасткам могут придать круговую, прямоугольную, или треугольную форму.

Заправляются эти штампы водяной или масляной краской.

Самонаборные с автоматикой. В их состав помимо тех же элементов, что имеются в автоматических штампах, также входят пинцет и буквенный набор, ещё называемый кассой. В них может быть разное количество строк в пределах 2-10 шт. Заправляются такие изделия также краской на воде или масле.

Профессиональные. В их состав входит оснастка из металла, а также всё те же элементы, что и в автоматическом изделии. Профессиональные штампы используют только для оттисков одним цветом. Обычно их делают в форме круга или прямоугольника.

Изготовление штампов

На данный момент наиболее известными являются 4 разновидности создания штампов: фото и полимеры, флеш-технология, вулканизация, гравировка лазером.

У каждого метода имеются свои особенности. К тому же определённый вариант создания штампов больше подходит для изготовления конкретных разновидностей изделий.

Фотополимерный способ создания штампов является самым дешёвым.

Вдобавок, его наиболее просто реализовать, а потому и изделия по нему создаются быстро. Ввиду всех отмеченных причин к нему обычно прибегают начинающие бизнесмены. Клише для штампов создают из полимера, причём на него специально используют УФ-излучение. Это позволяет спечь поверхность изделия в определённых местах, благодаря чему она приобретает определённый рельеф.

Также часто штампы создают при помощи гравировки лазером.

С помощью этого метода получаются картинки высокого качества на поверхности из резины. Подобные печати подделать не представляется возможным, поскольку лучом лазера можно сделать мини-тест, добавить растровое поле и обеспечить изображение другими защитными средствами.