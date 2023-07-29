Какие есть виды полиграфической продукции
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Какие есть виды полиграфической продукции

29 июля 2023

Современный мир уже нельзя представить без полиграфической продукции на которой печатается самая различная информация.

Печатная продукция применяется в самых разных сферах индустрии, но в основном является маркетинговым инструментом. Существует много видов полиграфической продукции используемые в зависимости от сферы деятельности. Большой выбор полиграфической продукции предлагает типография в Москве «Изумруд Принт».

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Виды полиграфической продукции

Листовки самый популярный вид полиграфической продукции, которая используется в маркетинговых приемах.

На листовки с двух или одной стороны наносится информация о товаре или услуге, а также мероприятие. Очень удобно использовать листовки как купон на скидку или получение сувенира.

Промоутеры активно раздают листовки в разных районах любого города для привлечения новых посетителей. Также листовки распространяются по почтовым ящикам.

Буклеты еще один популярный вид полиграфической продукции более сложного и профессионального характера.

Буклет — это лист формата А4 сложенный вдвое с использованием плотной бумаги. В буклете размещается подробная информацию о любом товаре или же услуге.

Благодаря буклету на выставках и презентациях можно подробно ознакомиться с несколькими товарами. Брошюры помогают показать каталог продукции определенной компании.

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Брошюра состоит из нескольких страниц соединенных между собой скрепкой или клеем. Часто на страницах брошюры располагается информацию об основании компании и ее достижениях.

Также модно увидеть каталог товаров или услуг без подробной информации. Чаще всего брошюры встречаются в офисах фирм где потенциальные клиенты хотят узнать больше о покупке определенного товара или услуги.

Популярные виды полиграфии

Календари один из самых распространенных полиграфических продуктов находящийся практически у каждого человека дома или офисе.

С помощью календаря всегда можно узнать число месяца и отметить важную дату для напоминания. Также на календаре располагается красочная картинка или другая полезная информация.

Плакаты делаются из бумаги разной плотности и несут в основном красочный рисунок. К плакатам приравниваются афиши на которых наносится информация о мероприятиях и услугах.

Открытки и карточки разного размера относятся к полиграфии и производятся для различных приглашения или же другой самой разнообразной информации.

Полиграфия постоянно расширяется и появляются баннеры размером с дом для нанесения информации которую могут сразу наблюдать несколько сотен человек с разных районов города.



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