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Как выбрать противопожарную дверь

21 апреля 2020

Само название говорит о том, какую функцию выполняет двери противопожарные. При возникновении возгорания они позволяют локализовать его в одном помещении, не давая распространяться в другие.

Это очень важно, потому что дает шанс спасти жизни людей, имущество и обойтись минимально возможными в такой ситуации убытками и разрушениями.

Металлическая и противопожарная двери

Да, такая дверь выполнена из металла, потому что из существующих на сегодняшний день материалов, он лучше всего справляется с высокими температурами, создавая барьер. Не любая металлическая дверь подойдет для этого.

Есть просто металлические двери, а есть противопожарные. Не стоит в целях экономии приобретать пусть и качественную, но обычную дверь из металла, потому что она, в случае возникновения возгорания, может не справиться.

Это важный момент, на котором необходимо акцентировать внимание, т. к. многие допускают такие ошибки, которые впоследствии дорого им обходятся.

Противопожарная дверь позволяет в течение определенного периода времени удерживать огонь и дым в одном помещении. В таких ситуациях драгоценна каждая минута. Можно эвакуировать людей из опасного помещения, дождаться спасателей.

Как выбрать противопожарную дверь

При выборе такой двери учитывают следующие параметры:

  • Предел огнестойкости. Это время, в течение которого дверь может удерживать пламя и дым. Варьируется оно от 15 до 120 минут. Чем больше этот показатель, тем выше стоимость двери.
  • Наличие защитных замков, фурнитуры. Не только сама дверь должна быть выполнена в такой технологии, но и замки, ручки, петли и все остальные элементы комплекта. Дело в том, что при возникновении пожара, повышения температуры, обычный замок может заклинить. А если внутри помещения с возгоранием в этот момент находились люди?! Они не смогут выбраться оттуда. Вот почему на это так важно обратить внимание, и убедиться в том, что замок тоже противопожарный, выдерживает серьезные температурные нагрузки.
  • Наличие дополнительного слоя оцинковки или порошкового напыления. Это позволит выдержать температурные скачки.
  • Огнестойкость стекла. Если конструкция со стеклянной вставкой, стекло тоже должно быть огнеупорным. В помещениях с высокой пожароопасностью, специалисты рекомендуют устанавливать сплошные металлические двери.

Немаловажно и то, какая фирма произвела двери. Это должен быть проверенный, надежный бренд, чтобы точно быть уверенным в качестве.



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