Само название говорит о том, какую функцию выполняет двери противопожарные. При возникновении возгорания они позволяют локализовать его в одном помещении, не давая распространяться в другие.

Это очень важно, потому что дает шанс спасти жизни людей, имущество и обойтись минимально возможными в такой ситуации убытками и разрушениями.

Металлическая и противопожарная двери

Да, такая дверь выполнена из металла, потому что из существующих на сегодняшний день материалов, он лучше всего справляется с высокими температурами, создавая барьер. Не любая металлическая дверь подойдет для этого.

Есть просто металлические двери, а есть противопожарные. Не стоит в целях экономии приобретать пусть и качественную, но обычную дверь из металла, потому что она, в случае возникновения возгорания, может не справиться.

Это важный момент, на котором необходимо акцентировать внимание, т. к. многие допускают такие ошибки, которые впоследствии дорого им обходятся.

Противопожарная дверь позволяет в течение определенного периода времени удерживать огонь и дым в одном помещении. В таких ситуациях драгоценна каждая минута. Можно эвакуировать людей из опасного помещения, дождаться спасателей.

Как выбрать противопожарную дверь

При выборе такой двери учитывают следующие параметры:

Предел огнестойкости. Это время, в течение которого дверь может удерживать пламя и дым. Варьируется оно от 15 до 120 минут. Чем больше этот показатель, тем выше стоимость двери.

Наличие защитных замков, фурнитуры. Не только сама дверь должна быть выполнена в такой технологии, но и замки, ручки, петли и все остальные элементы комплекта. Дело в том, что при возникновении пожара, повышения температуры, обычный замок может заклинить. А если внутри помещения с возгоранием в этот момент находились люди?! Они не смогут выбраться оттуда. Вот почему на это так важно обратить внимание, и убедиться в том, что замок тоже противопожарный, выдерживает серьезные температурные нагрузки.

Наличие дополнительного слоя оцинковки или порошкового напыления. Это позволит выдержать температурные скачки.

Огнестойкость стекла. Если конструкция со стеклянной вставкой, стекло тоже должно быть огнеупорным. В помещениях с высокой пожароопасностью, специалисты рекомендуют устанавливать сплошные металлические двери.

Немаловажно и то, какая фирма произвела двери. Это должен быть проверенный, надежный бренд, чтобы точно быть уверенным в качестве.