Какие есть стратегии торговли на рынке форекс

Выбор правильной торговой стратегии на валютной бирже форекс очень важен. От правильно выбранной стратегии и последовательного её выполнения напрямую зависит успешность торговли.

Поэтому к выбору торговой стратегии нужно относиться с максимально возможной ответственностью. Большое количество описаний торговых стратегий, индикатор и советников форекс представлен на сайте http://tlap.com/.

Что представляет собой торговая стратегия на рынке форекс.

Торговой стратегией называют систему правил, без выполнения которых трудно, а иногда вообще невозможно добиться успешности в торговле. Это относится и к рынку форекс, где невыполнение правил торговой стратегии или её неправильный выбор в основном приводит к банкротству трейдера или лица, его нанимающего.

По своей сути торговая стратегия является хорошо продуманным планом работы на рынке. Правильно выбранная стратегия позволяет с большой уверенностью совершать торговые сделки и добиваться от этих сделок расчётной прибыли.

Строгое следование выбранной стратегии позволяет не только сохранить стартовый капитал, но и в разы его увеличить. Ошибкой многих новичков на этом рынке является хаотичность сделок, заключаемых без какой-либо стратегии с одной лишь надеждой на везение. Да иногда может и повести, но следует помнить, что в основном, везение-это результат упорного труда и правильно выбранной стратегии.

Для бизнесменов, которые сами не торгуют на рынке, а нанимают для этого трейдеров, важен выбор трейдера. Трейдер-профессионал всегда знает, какой торговой операции открыть зелёный свет, а какую совершать ни в коем случае нельзя.

Профессиональные трейдеры всегда соблюдают все принципы торговой стратегии. Использование торговой стратегии позволяет трейдеру вовремя распознать сигнал о благоприятном моменте для совершения сделки.

Сигналы предупреждают опытного трейдера о наступлении таких ситуаций, как:

Пересечение индикатором цены на графическом изображении-показателя используемого на рынке инструмента;

Достижение курсом ценных бумаг нужного уровня;

Нужные комбинации японских свечей;

Проявление на графическом изображении нужной фигуры.

Опытный трейдер может использовать чужую успешную стратегию, разработать собственную или совмещать чужие стратегии со своими. Многие профессиональные трейдеры сначала проводят тестирование выбранных стратегий, использую для этого специальные программы и демо счета.

Тестирование проводится длительный период времени, зачастую более полугода. И только при получении положительного результата тестирования используют выбранную стратегию при совершении сделок.

Типы торговых стратегий по времени удержания позиции

Чтобы выбрать правильную стратегию, трейдеру необходимо знать все критерии, указывающие на успешность стратегии.

Важным критерием, влияющим на выбор стратегии, является торгуемый временной интервал на графике – таймфрейм, а также время удержания позиции.

По этому критерию торговые стратегии делятся, на:

краткосрочные стратегии. Эти стратегии являются весьма неплохим вариантом для опытных трейдеров. Они позволяют совершать множество открытых сделок каждый день. К этому типу сделок относятся интрадей и скальпинг. Интрадеем называют трейдинг совершённый в течении одного дня. Скальпинг более удобен при совершении сделок с небольшим капиталом и должен совершаться очень быстро-в течении 30 секунд;

Эти стратегии являются весьма неплохим вариантом для опытных трейдеров. Они позволяют совершать множество открытых сделок каждый день. К этому типу сделок относятся интрадей и скальпинг. Интрадеем называют трейдинг совершённый в течении одного дня. Скальпинг более удобен при совершении сделок с небольшим капиталом и должен совершаться очень быстро-в течении 30 секунд; среднесрочные стратегии. Для совершения сделок среднесрочной стратегии, трейдеру нужно обладать навыками технического анализа. Эти сделки могут оставаться открытыми в течении 45 дней;

Для совершения сделок среднесрочной стратегии, трейдеру нужно обладать навыками технического анализа. Эти сделки могут оставаться открытыми в течении 45 дней; долгосрочные стратегии. Пользоваться этими стратегиями могут как опытные трейдеры, так и новички. Эти сделки могут оставаться открытыми более 2-х месяцев. Этого времени более чем достаточно для анализа всех рисков сделки и исправления допущенных ошибок.

Использование всех типов сделок и неукоснительное соблюдение всех правил, является залогом успеха торговли на рынке форекс.