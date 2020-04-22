Какие есть методы психологического воздействия рекламы на потребителя

Реклама – это мощнейший маркетинговый инструмент, используемый производителями и торговыми организациями. Главная цель рекламы – расширение целевой аудитории, увеличение объемов продаж, чистой прибыли.

Какой бывает реклама

Если говорить о ее разновидностях, то придется долго перечислять, т. к. список очень длинный. Традиционно это наружная реклама. Она была самой первой, и по сей день существует, несмотря на появление большого количества других методов. Связано это с тем, что наружная реклама по-прежнему очень эффективна. Подробнее узнать о методах самой эффективной рекламы можно на сайте https://historiosophy.ru/samaya-effektivnaya-reklama-obrashhaetsya-k-erosu-tonatosu-i-zhivotnomu-v-cheloveke/.

Также это может быть реклама в:

интернете

СМИ

на телевидении

радио и т. д.

Вариантов очень много, но цель всегда одна. Реклама должна убедить человека в том, что он нуждается в этом товаре или услуге. Причем, в некоторых случаях об этом говорится открытым текстом, а в других делается так, чтобы человек просто запомнил этот продукт, название, бренд, чтобы они запечатались у него в памяти.

И когда требуется приобрести этот товар или услугу, человек подсознательно отдает предпочтение тому, что уже знает, даже, если никогда раньше не пользовался. Он просто запомнил этот логотип, этикетку, увидев ее в рекламе.

В момент просмотра рекламных роликов большинство людей даже не придают этому значения, но они действительно запоминают зрительно и на слух логотип, слоган, цветовую гамму.

Методы психологического воздействия рекламы на потребителя

Маркетологи не так просты. Они используют психологию, результаты многочисленных исследований, чтобы создать идеальную формулу для новой рекламы. Для этих целей подбирается подходящая методика воздействия на потребителя. Существует несколько основных:

Информационный метод. Предоставляется информация о том, почему этот продукт уникальный, в чем его преимущества и почему именно его следует купить.

Эмоциональный. Этот метод затрагивает ценности, привязанности человека. Например, почему бы не порадовать свою любимую и не купить ей цветы или ювелирное украшение? Почему бы не позвонить близким и друзьями, узнать как у них дела, используя новый супервыгодный тариф и т. д.

Патриотический. В настоящее время не самый актуальный метод. Он больше эффективен в период проведения различных спортивных соревнований на мировом уровне. Это могут быть олимпиады, чемпионаты, универсиады и т. д. Можно призвать поддержать свою команду вместе с брендом и т. д.

Побуждение страха. В данном случае в рекламе говорится о том, что может произойти, если потребитель не купит товар или услугу. Здесь тоже надо быть аккуратным, чтобы не переборщить и не перейти грань. Иначе реклама будет, как минимум, нелепой.

Несмотря на многообразие методов, все равно стопроцентных гарантий того, что реклама будет успешной, никто не может дать. Следует учесть особенности самого продвигаемого товара, целевую аудиторию, страну, регион, в котором он продвигается, покупательскую способность граждан.