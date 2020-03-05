Фрезерная резка – это процесс обрабатывания материалов при помощи специального оборудования с программным обеспечением ЧПУ. Оно состоит из зубчатого колеса с массой лезвий. С помощью ее вырезается поверхность в нужных точках из разных материалов:
- Алюминия.
- Композита.
- МДФ.
- Дерева.
- Фанеры.
- Материала из пластика.
- Древесины.
- Фанеры.
- Каменных и цветных металлов.
Благодаря фрезерной резке выходят многочисленные элементы разных конфигураций и размера. Ее используют как для производства в наружной рекламе для изготовления букв, так для выполнения других изделий. Качественную фрезерную резку листовых материалов выполнит компания https://freza-snap.ru/uslugi/frezernaya-rezka-listovykh-materialov/.
Сфера применения
Фрезерную резку обширно используют в различных производственных сферах. Ее невозможно заменить при изготовлении конструкций наружной рекламы, а также при выполнении работ фасадов для мебели.
Резку используют в основном для выполнения тяжелых элементов конструкций для разных приспособлений, оборудования и станков. И в прочих ситуациях, когда важна исключительная точность и аккуратность работы.
Процесс работы выполняется фрезой, которая функционирует с быстрым режимом скорости 24000 оборотов в минуту. Сфера производства на станке нередко доходит с 2 на 4 метра. При возможности можно протянуть материал на оборудовании, если нужно обработать область немалой величины. Фрезерная резка бывает различных диаметров и видов.
Разновидности фрезерных резок
Сама фреза различается по разновидностям:
- Торцевая.
- Концевая.
- Периферийная.
- Фасонная.
- Торцевую фрезу в основном используют для выполнения канавки на детали, просверливая «колодец», подсечку и окошко.
- Концевой фрезой вырезают поверхность металла, если они особо большие изделия.
- Фасонную фрезу нередко применяют для операции с профилями из металла.
- Если фреза периферийная, то на ней присутствуют зубья, и особенной характеристикой составляет стружка, которая остается в виде символа запятой.
Причем существуют различные способы фрезерной работы. Каждый из них по-своему уникален и имеет достоинства. В зависимости от того, как выполнятся механизм обработки деталей, имеются разновидности фрезеровки:
- Синхронный вариант, предусматривающий у фрезерного оборудования наличие насадок. Причем их должно быть несколько штук. С помощью их, станок функционирует сразу с несколькими изделиями. В итоге за незначительное время работа выполняется в большом объеме.
- Поэтапный метод. Процесс обработки деталей происходит поочередно, в результате движущего конвейера. Этот механизм работы качественно выполняет обработку одинаковых изделий.
- Поворотный вариант. Работа вся механизирована – как только одну заготовку снимают, с помощью специальных устройств, и следом надевают другую деталь. Эта операция значительно позволяет снизить трудоемкий процесс.
- Выполнение процесса – маятник. Обработка фрезы аналогична, что и при поворотном варианте, но такой процесс в основном используют на малом участке одного изделия.
- Непрерывный механизм обработки. Это скоростной вариант, элементы фиксируют в штыки на оборудовании и обрабатывают зубцами установки.
Преимущества фрез
Главными плюсами фрезерной резки считаются:
- Уровень скорости и производительности обработки до 18000 мм/мин.
- Способность задавать нужную глубину (объёмное фрезерование или выборка паза).
- Можно использовать режущий инструмент разного размера и вида и резать любую толщину материала.
- Кромка при обработке не изменяет свою окраску.
- Огромный выбор обрабатываемых материалов.
- Низкая стоимость.
Кроме разновидностей фрез, существует разделение их на месторасположение в оборудовании: горизонтальное или под углом.
А станки подразделяются для механических или лазерных работ. Есть разная направленность передвигающего изделия, поэтому при выборе фрезы или станка нужно тщательно изучить характеристики станков.