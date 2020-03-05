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Фрезерная резка — что это такое и ее виды

5 марта 2020

Фрезерная резка – это процесс обрабатывания материалов при помощи специального оборудования с программным обеспечением ЧПУ. Оно состоит из зубчатого колеса с массой лезвий. С помощью ее вырезается поверхность в нужных точках из разных материалов:

  • Алюминия.
  • Композита.
  • МДФ.
  • Дерева.
  • Фанеры.
  • Материала из пластика.
  • Древесины.
  • Фанеры.
  • Каменных и цветных металлов.

Благодаря фрезерной резке выходят многочисленные элементы разных конфигураций и размера. Ее используют как для производства в наружной рекламе для изготовления букв, так для выполнения других изделий. Качественную фрезерную резку листовых материалов выполнит компания https://freza-snap.ru/uslugi/frezernaya-rezka-listovykh-materialov/.

Сфера применения

Фрезерную резку обширно используют в различных производственных сферах. Ее невозможно заменить при изготовлении конструкций наружной рекламы, а также при выполнении работ фасадов для мебели.

Резку используют в основном для выполнения тяжелых элементов конструкций для разных приспособлений, оборудования и станков. И в прочих ситуациях, когда важна исключительная точность и аккуратность работы.

Процесс работы выполняется фрезой, которая функционирует с быстрым режимом скорости 24000 оборотов в минуту. Сфера производства на станке нередко доходит с 2 на 4 метра. При возможности можно протянуть материал на оборудовании, если нужно обработать область немалой величины. Фрезерная резка бывает различных диаметров и видов.

Разновидности фрезерных резок

Сама фреза различается по разновидностям:

  • Торцевая.
  • Концевая.
  • Периферийная.
  • Фасонная.
  1. Торцевую фрезу в основном используют для выполнения канавки на детали, просверливая «колодец», подсечку и окошко.
  2. Концевой фрезой вырезают поверхность металла, если они особо большие изделия.
  3. Фасонную фрезу нередко применяют для операции с профилями из металла.
  4. Если фреза периферийная, то на ней присутствуют зубья, и особенной характеристикой составляет стружка, которая остается в виде символа запятой.

Причем существуют различные способы фрезерной работы. Каждый из них по-своему уникален и имеет достоинства. В зависимости от того, как выполнятся механизм обработки деталей, имеются разновидности фрезеровки:

  • Синхронный вариант, предусматривающий у фрезерного оборудования наличие насадок. Причем их должно быть несколько штук. С помощью их, станок функционирует сразу с несколькими изделиями. В итоге за незначительное время работа выполняется в большом объеме.
  • Поэтапный метод. Процесс обработки деталей происходит поочередно, в результате движущего конвейера. Этот механизм работы качественно выполняет обработку одинаковых изделий.
  • Поворотный вариант. Работа вся механизирована – как только одну заготовку снимают, с помощью специальных устройств, и следом надевают другую деталь. Эта операция значительно позволяет снизить трудоемкий процесс.
  • Выполнение процесса – маятник. Обработка фрезы аналогична, что и при поворотном варианте, но такой процесс в основном используют на малом участке одного изделия.
  • Непрерывный механизм обработки. Это скоростной вариант, элементы фиксируют в штыки на оборудовании и обрабатывают зубцами установки.

Преимущества фрез

Главными плюсами фрезерной резки считаются:

  • Уровень скорости и производительности обработки до 18000 мм/мин.
  • Способность задавать нужную глубину (объёмное фрезерование или выборка паза).
  • Можно использовать режущий инструмент разного размера и вида и резать любую толщину материала.
  • Кромка при обработке не изменяет свою окраску.
  • Огромный выбор обрабатываемых материалов.
  • Низкая стоимость.

Кроме разновидностей фрез, существует разделение их на месторасположение в оборудовании: горизонтальное или под углом.

А станки подразделяются для механических или лазерных работ. Есть разная направленность передвигающего изделия, поэтому при выборе фрезы или станка нужно тщательно изучить характеристики станков.



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