Какие есть методы автоматизации бизнеса? Узнайте о преимуществах интеграции специализированного ПО.
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Какие есть методы автоматизации бизнеса?

13 июня 2023

Автоматизацией бизнес-процессов называют делегирование системных, регулярно повторяющихся задач специализированному софту (программные решения – комплексные или типовые). Внедрение автоматизации способно вывести бизнес на качественно новый уровень. Как правило, предприниматели начинают задумываться о необходимости интеграции автоматических решений на этапе стремительно расширяющегося бизнеса (масштабируемость).

Услуги по автоматизации бизнеса в Ташкенте предоставляются на базе 1С: Предприятие. Привлекательность этого программного продукта заключается в его гибкости. Настроить, адаптировать 1С можно под любой бизнес без исключения – вне зависимости от сектора предпринимательской деятельности и актуальных масштабов.

Эффективно автоматизируемые сферы бизнеса

Эффективно автоматизируемые сферы бизнеса

Чаще всего автоматизируют:

  • обработку документооборота;
  • бухгалтерию;
  • работу с клиентами;
  • менеджмент проектов.

Выгодными программными решениями для работы с документооборотом многие предприниматели считают Диадок и Directum. Для бухгалтерского учёта подавляющее большинство отдаёт предпочтение 1С.

Bitrix и МегаПлан упростят процессы взаимодействия с целевой аудиторией бизнеса. А проектами управляют через Trello и Asana.

При количестве заявок до 20 шт. в день автоматизация вряд ли необходима. Их обработку вполне можно доверить менеджеру. Когда же количество заявок превышает сотню, начинаются проблемы. Здесь на помощь и приходит автоматизация.

Преимущества автоматизации бизнес-процессов

Преимущества автоматизации бизнес-процессов

Плюсы от внедрения программных решений владелец бизнеса заметит сразу:

  • оптимизация работы персонала;
  • снижение процента ошибок;
  • рост прибыли;
  • простота формирования прозрачной отчётности.

Безусловно, программные продукты после настройки всё равно требуют к себе внимания по части сервиса. Тем не менее, тот объём преимуществ, который получает бизнесмен, многократно перекрывает сервисные моменты.

Внедрение автоматизации происходит по следующим этапам: обследование бизнес-процессов, разработка технического задания, выбор и настройка подходящего софта, тестирование, обучение персонала.

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Василий Малиновский предлагает 9 шагов для автоматизации бизнес-процессов:



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