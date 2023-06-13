Какие есть методы автоматизации бизнеса?

Автоматизацией бизнес-процессов называют делегирование системных, регулярно повторяющихся задач специализированному софту (программные решения – комплексные или типовые). Внедрение автоматизации способно вывести бизнес на качественно новый уровень. Как правило, предприниматели начинают задумываться о необходимости интеграции автоматических решений на этапе стремительно расширяющегося бизнеса (масштабируемость).
Услуги по автоматизации бизнеса в Ташкенте предоставляются на базе 1С: Предприятие. Привлекательность этого программного продукта заключается в его гибкости. Настроить, адаптировать 1С можно под любой бизнес без исключения – вне зависимости от сектора предпринимательской деятельности и актуальных масштабов.
Эффективно автоматизируемые сферы бизнеса
Чаще всего автоматизируют:
- обработку документооборота;
- бухгалтерию;
- работу с клиентами;
- менеджмент проектов.
Выгодными программными решениями для работы с документооборотом многие предприниматели считают Диадок и Directum. Для бухгалтерского учёта подавляющее большинство отдаёт предпочтение 1С.
Bitrix и МегаПлан упростят процессы взаимодействия с целевой аудиторией бизнеса. А проектами управляют через Trello и Asana.
При количестве заявок до 20 шт. в день автоматизация вряд ли необходима. Их обработку вполне можно доверить менеджеру. Когда же количество заявок превышает сотню, начинаются проблемы. Здесь на помощь и приходит автоматизация.
Преимущества автоматизации бизнес-процессов
Плюсы от внедрения программных решений владелец бизнеса заметит сразу:
- оптимизация работы персонала;
- снижение процента ошибок;
- рост прибыли;
- простота формирования прозрачной отчётности.
Безусловно, программные продукты после настройки всё равно требуют к себе внимания по части сервиса. Тем не менее, тот объём преимуществ, который получает бизнесмен, многократно перекрывает сервисные моменты.
Внедрение автоматизации происходит по следующим этапам: обследование бизнес-процессов, разработка технического задания, выбор и настройка подходящего софта, тестирование, обучение персонала.
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Василий Малиновский предлагает 9 шагов для автоматизации бизнес-процессов: