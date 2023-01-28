Как перенести базу 1с в облако

Данная база – системное хранилище, совокупность структурированных файлов и учетной документации по предприятию или нескольким организациям.

Может храниться и работать в местной файловой базе, на физических серверах, или в облачном сервисе 1С.

Облако – удобный способ хранения с повышенной безопасностью, без технических ограничений на возможности средств хранения, резервированием и удаленным доступом из любой геолокации. Для переноса базы в облачные хранилища необходимо выполнить определенные алгоритмы. Аренда 1с в облаке – это удобно и надежно.

Способы переноса

Перенести можно следующим образом:

Пользуясь кабинетом;

С помощью мастера переноса;

Воспользовавшись сетевым диском;

Используя промежуточный файл datadump.

В личном кабинете

Зайти в панель управления облачного сервиса. В подкаталоге Баз 1С нажать кнопку переноса. В открывшейся раскладке выбираются файлы из компьютера в виде резервных копий .dt или выгружаемых архивов data_dump.zip.

Дальше там же идет инструкция: выбрать файл указанных форматов. Присвоить наименование базе, ввести пароль в облаке.

Далее подтверждение о переносе.

После этого начинается перенос. О его завершении придет сообщение на почту и появится отметка в кабинете 1С.

С Мастером переноса

Это приложение должно быть скачано и установлено в десктопе с Виндовс от семерки и выше.

Зайти с облачным логином и паролем.

В меню выбрать команду перемещения базы в облачный сервис.

В открывшемся поле начать.

Мастер высветит готовые к переброске перечни файловые. Указать нужные из выделенных, и идти далее. Присвоить имя, получить ссылку, чтобы заходить из браузеров.

После выгрузки нажимается Готово. Можно пользоваться.

С помощью доступа для сетевого диска

Открыть перечень баз, определить размещение своей.

Раскрыть эту папку. В ней файл базы отличается размером среди остальных, которые не будут скачиваться.

В приложении через меню открывается доступ на сетевом диске.

В новой вкладке включить загрузку, указав маршрут к выбранному для загрузки файлу базы. Перенесенный файл базы поместить в пустую папку.

Вывести ярлык на рабочий стол, и подключить к «1С Предприятие».

Заполнить учетные данные, работать.

Способ переноса архивом

Выгружать данные через Администрирование. На время выгрузки нужен монопольный режим, с выходом других пользователей из базы. После этого Продолжить. В окне выгрузки будет показываться затрачиваемое на процесс время.

После выгрузки в окне указать, где сохранять выгруженный архив data_dump.zip, и Сохранять.

Теперь архив загружается в базу. После этого создается на новом месте база 1с облако с нужной конфигурацией.

С помощью удаленного стола подключить и запустить базу.

Когда все данные загрузятся, отметить статус, что Информационная база перемещена. Теперь 1с облачная версия готова к работе!