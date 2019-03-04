Какие элитные швейцарские часы лучше выбрать

Если расспросить многих людей о их знаниях о швейцарских часах, все что они могут выделить это ассоциации с надежностью и дороговизной. Ну, и максимум назовут пару брендов. Но критерием выбора и характеристик куда больше, чем мы привыкли видеть, и при выборе швейцарских часов важно учитывать параметры, о которых мы поговорим сегодня.
На сайте https://chronostyle.com.ua можно купить швейцарские часы и различные украшения конкретно под ваш вкус и характер. Как же выбрать швейцарские часы? Давайте посмотрим.
Привычное и современное
Действительно, Швейцария является главной страной по производству часов, и в ней работают довольно много известных дорогих брендов. Однако на сегодняшний день швейцарские часы стали куда доступнее, и их могут позволить себе самые разные слои населения.
Что подразумевает название «швейцарские» часы, и какие часы имеют право так называться
В первую очередь, швейцарские — это не самые дорогие, это часы сделанные согласно определенным правилам.
- В этих часах используется механизм, который был поставлен и протестирован в самой Швейцарии.
- В часах используется специальное брендированное минеральное стекло, а не сапфировое, как во многих других моделях.
Если же вы готовы потратить на покупку не самую меньшую сумму, и не выбираете часы по параметру их низкой стоимости, то вам следует обратить внимание на стиль одежды и вашего внешнего вида, который вы используете в повседневной жизни.
Швейцарские часы доступны для самых разных стилей одежды, от классического костюма, или стиля casual, до повседневного полуспортивного стиля с джинсами и кроссовками.
Кроме этого, не лишним будет уделить внимание следующим параметрам:
- водозащищенность, или водостойкость разной степени. Некоторые модели позволят вам помыть руки, не снимая их без последствий для механизма, а некоторые разрешают спокойно плавать и погружаться с ними в воду;
- дополнительные функции могут стать для вас полезными, в модельном ряду вы найдете экземпляры с секундомером, компасом, измеряющие высоту, а также с хронографом — выбирайте согласно своим потребностям и предпочтениям;
- классическая механика, вышедшая на новый уровень качества с течением прогресса уже давно позволяет механизму не только не сбавлять в точности от воздействия внешних встрясок, но даже имеет функцию автоматического завода, который работает от движения руки. Кварцевый же механизм открывает просторы для реализации многих умных функций. Вы можете использовать ваши часы в паре со смартфоном, используя например шагомер. Такие часы не требуется заводить вручную, однако механическая классика в ряде случаев может быть долговечнее. Классика или новаторство — выбирать вам.