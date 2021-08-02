Какие документы нужны для оформления паспорта ДНР

С учётом того, что Донецкая народная республика уже 8 лет не считается Украиной, её жителям необходимо получить новый паспорт, если они до сих пор это не сделали.

Понятно, что в основном это бывшие жители Украины, которые теперь проживают на территории ДНР, но паспорт ещё не успели поменять. Для того чтобы получить многие услуги, социальные выплаты нужен новый паспорт.

Тем более что это не так сложно, если собрать необходимые документы. А проконсультировать по подготовке документов для оформления паспорта ДНР Вас могут опытные юристы компании «Доверие и защита» https://dondiz.ru.

Какие документы потребуются для того чтобы оформить паспорт Донецкой народной республики

Для оформления паспорта ДНР предоставляется следующий пакет документов от пока гражданина Украины:

Свидетельство о рождении. Оно обязательно должно быть на русском языке. Если сам бланк свидетельства на украинском, но фамилия, имя и отчество написаны на русском языке, его можно предоставить в таком виде. В случае если всё записано на украинском языке, документы нужно перевести официально через профессиональное бюро переводов, а также нотариально заверить.

Паспорт гражданина Украины. Копии всех его страниц, даже если они пустые. Если паспорта гражданина Украины нет, можно предоставить биометрический паспорт ID-карту или загранпаспорт Украины.

Свидетельство о браке или браках, если их было несколько.

ИНН

Адресная справка, если она есть.

3 фотографии 35 на 45 мм.

Заявление на проведение дактилоскопии.

Справка с места работы или учебы. Если человек не работает и не учится, это может быть справка о декретном отпуске, инвалидности и т.д.

Согласие на обработку персональных данных и проверку информации, которая была предоставлена в паспортный стол.

Квитанция, подтверждающая оплату государственной пошлины.

Другие документы, если есть смысл их прикладывать.

Услуги специалистов

Как и везде, данный процесс сопровождается достаточно большим количеством бюрократических проволочек. С учётом того, что иногда эти справки нужно получать на территории Украины, с этим могут возникнуть проблемы.

Многие из-за этого как раз и не могут получить новый паспорт, потому что нет возможности собрать весь необходимый комплект документов. Чтобы ускорить процесс и решить некоторые, казалось бы, не решаемые задачи, можно обратиться к профессиональным юристам или в юридическую компанию, которая оказывает помощь в решении подобных задач.

Это существенно облегчит и сократит сроки получения паспорта ДНР.