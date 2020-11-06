Какие документы нужны для оформления ОСАГО и как рассчитать стоимость полиса
да придет идея думающему

Какие документы нужны для оформления ОСАГО и как рассчитать стоимость полиса

6 ноября 2020

Для того чтобы на законных основаниях эксплуатировать автомобиль, его необходимо застраховать, то есть оформить соответствующий полис. Перед тем как делать это, важно выяснить, какие потребуются документы для оформления, а также и то, как правильно рассчитать стоимость страховки.

Какие требуются документы

Во-первых, понадобится паспорт владельца автомобиля и страхователя. Это должен быть паспорт гражданина России. Впрочем, также может быть представлен другой документ, который удостоверяет личность.

Тут важно уточнить, что не всегда страхователь и владелец авто – одно и то же лицо. Во-вторых, потребуется одно или более водительских удостоверений тех людей, которых планируется вписать в полис.

В-третьих, понадобится паспорт авто, либо же свидетельство о его регистрации. Наконец, нужно будет предоставить диагностическую карту, однако этот документ потребуется в том случае, если машине уже исполнилось более трех лет. Такого пакета будет достаточно для оформления полиса ОСАГО.

Как выполняется расчет стоимости полиса

Есть два варианта. Первый – самый быстрый. Нужно просто воспользоваться соответствующим калькулятором на достойном доверия интернет-ресурсе. Однако минус такого метода в том, что можно допустить ошибку, не имея опыта.

Вот почему многие выбирают другой вариант – оформление заявки на проведение расчета.

Для этого потребуется диагностическая карта, если машине больше трех лет, паспорт гражданина, являющегося страхователем и собственником авто, свидетельство регистрации или паспорт авто, и водительские удостоверения тех, кто будет водить машину. Если заказывать услугу в хорошей компании, то заявка будет обработана быстро и правильно.

Чтобы без проблем оформить полис, важно не спешить и заранее подготовить все необходимые документы и произвести расчет стоимости. Можно обратиться к специалистам, которые помогут все сделать с первого раза и быстро.

Конечно, необходимо в таком случае выбирать компании с хорошей репутацией, ведь в этом случае можно не опасаться мошенничества или некомпетентности в тех или иных вопросах. Вот почему сначала стоит почитать отзывы о компании, предлагающей услуги по помощи в страховании.



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