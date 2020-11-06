Какие документы нужны для оформления ОСАГО и как рассчитать стоимость полиса

Для того чтобы на законных основаниях эксплуатировать автомобиль, его необходимо застраховать, то есть оформить соответствующий полис. Перед тем как делать это, важно выяснить, какие потребуются документы для оформления, а также и то, как правильно рассчитать стоимость страховки.

Какие требуются документы

Во-первых, понадобится паспорт владельца автомобиля и страхователя. Это должен быть паспорт гражданина России. Впрочем, также может быть представлен другой документ, который удостоверяет личность.

Тут важно уточнить, что не всегда страхователь и владелец авто – одно и то же лицо. Во-вторых, потребуется одно или более водительских удостоверений тех людей, которых планируется вписать в полис.

В-третьих, понадобится паспорт авто, либо же свидетельство о его регистрации. Наконец, нужно будет предоставить диагностическую карту, однако этот документ потребуется в том случае, если машине уже исполнилось более трех лет. Такого пакета будет достаточно для оформления полиса ОСАГО.

Как выполняется расчет стоимости полиса

Есть два варианта. Первый – самый быстрый. Нужно просто воспользоваться соответствующим калькулятором на достойном доверия интернет-ресурсе. Однако минус такого метода в том, что можно допустить ошибку, не имея опыта.

Вот почему многие выбирают другой вариант – оформление заявки на проведение расчета.

Для этого потребуется диагностическая карта, если машине больше трех лет, паспорт гражданина, являющегося страхователем и собственником авто, свидетельство регистрации или паспорт авто, и водительские удостоверения тех, кто будет водить машину. Если заказывать услугу в хорошей компании, то заявка будет обработана быстро и правильно.

Чтобы без проблем оформить полис, важно не спешить и заранее подготовить все необходимые документы и произвести расчет стоимости. Можно обратиться к специалистам, которые помогут все сделать с первого раза и быстро.

Конечно, необходимо в таком случае выбирать компании с хорошей репутацией, ведь в этом случае можно не опасаться мошенничества или некомпетентности в тех или иных вопросах. Вот почему сначала стоит почитать отзывы о компании, предлагающей услуги по помощи в страховании.