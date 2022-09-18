Какие бывают зубные коронки и как их ставят

Коронкой называют зубной протез в форме колпачка. Его можно использовать для восстановления частично разрушенного зуба. Качественное протезирование зубов в Москве предлагает стоматология на Арбате.

Виды

Зубные коронки принято классифицировать в зависимости от материала, который использовался при их изготовлении.

Популярностью у пациентов пользуются следующие виды:

Коронки из металла появились раньше всех прочих. Теперь они используются значительно реже, но все равно остаются достаточно востребованными. Такие протезы могут изготавливаться из титана или хромокобальтового сплава. Также популярны изделия из драгметаллов: золота, платины. К преимуществам металлических конструкций относят доступную стоимость и высокий запас прочности. Но по эстетике они существенно уступают прочим видам коронок.

Металлокерамические протезы считаются наиболее популярными. В основе такой коронки прочный металлический корпус, покрытый снаружи слоем керамики. Это прочные, эстетичные, универсальные изделия, которые могут использоваться как отдельная коронка или как мостовидная конструкция.

Металлопластиковые коронки – условно-временный вариант. В их составе металлическая основа с пластмассовым покрытием. Визуально они практически неотличимы от настоящих зубов. Но со временем такие коронки меняют оттенок, увеличиваются в размерах и нуждаются в замене на постоянный протез.

Керамические коронки, в которых не содержится металл, наиболее эстетичные и выглядят совершенно естественно. Такие протезы легкие, не подвержены окрашиванию, не провоцируют аллергию. Единственный минус – керамические протезы достаточно хрупкие.

Циркониевые коронки – самые дорогие, но по своим характеристикам они превосходят все прочие виды коронок. Такие протезы легкие, гипоаллергенные, эстетичные, очень прочные и долговечные.

Установка коронок

Протезирование происходит поэтапно: