Какая обувь будет модной в 2017

Модные тенденции не стоят на месте. Современные дизайнеры предлагают множество различных новых идей, которые становятся настоящими хитами сезонов.
Особое место в этом списке занимает обувь, на которую мода меняется чуть не каждый день. В выборе актуальных и качественных новинок этого сезона поможет сайт http://personage.one/.
Модные тенденции
Актуальным вариантом 2017 года остается высокая платформа. Это – неизменная классика, которая не нуждается в обновлении, и, тем не менее, находится на пике популярности.
Дополнить стильный образ помогут туфли на танкетке или широком каблуке. Не менее интересным вариантом является обувь с плоской платформой.
Что же касается высоты, то здесь все зависит от ваших личных предпочтений. Платформа может быть от 3 до 20 см, в зависимости от вкуса и образа, который вы желаете дополнить обувью.
Стоит упомянуть еще одну актуальную тенденцию сезона весна-лето – модели на плоском ходу. В этом случае дизайнеры сделали акцент на практичности и удобстве.
Чаще всего, обувь на плоском ходу используется для повседневной носки. Балетки, сандалии, мокасины – все это хорошо дополняет легкий и непринужденный наряд в городском стиле.
Современным людям, следящим за новинками в этой индустрии, стоит обратить внимание и на такие модные тенденции:
- на мировые подиумы вернулись модели с острым носом;
- огромной популярностью в этом году пользуются ботинки челси;
- популярными демисезонными вариантами являются сапоги из натуральной кожи.
Что же касается цветовых решений, то свои лидерские позиции не покидает классика – черный и коричневый. Оригинально выглядят демисезонные модели в сером оформлении.
Летние варианты можно выбирать исходя из собственных предпочтений. Дизайнеры экспериментируют с насыщенными оттенками и комбинированием палитр.
Как выбрать
Если вы следуете модным тенденциям и разбавляете гардероб исключительно новинками, обратите внимание на такие особенности во время выбора:
- к популярным вариантам относится обувь с фурнитурой в золотом цвете;
- в моду вернулись сандалии-гладиаторы;
- к актуальным новинкам относятся модели со шнуровками.
Просматривая коллекции от именитых дизайнеров можно заметить, что в моду возвращаются прошлые решения. Особенность заключается в том, что такие идеи представлены в новой, совершенно иной интерпретации.