образ жизни – креатив

Какая обувь будет модной в 2017

5 апреля 2017

Модные тенденции не стоят на месте. Современные дизайнеры предлагают множество различных новых идей, которые становятся настоящими хитами сезонов.

модная обувь

Особое место в этом списке занимает обувь, на которую мода меняется чуть не каждый день. В выборе актуальных и качественных новинок этого сезона поможет сайт http://personage.one/.

Модные тенденции

Актуальным вариантом 2017 года остается высокая платформа. Это – неизменная классика, которая не нуждается в обновлении, и, тем не менее, находится на пике популярности.

Дополнить стильный образ помогут туфли на танкетке или широком каблуке. Не менее интересным вариантом является обувь с плоской платформой.

Что же касается высоты, то здесь все зависит от ваших личных предпочтений. Платформа может быть от 3 до 20 см, в зависимости от вкуса и образа, который вы желаете дополнить обувью.

Стоит упомянуть еще одну актуальную тенденцию сезона весна-лето – модели на плоском ходу. В этом случае дизайнеры сделали акцент на практичности и удобстве.

Чаще всего, обувь на плоском ходу используется для повседневной носки. Балетки, сандалии, мокасины – все это хорошо дополняет легкий и непринужденный наряд в городском стиле.

модная обувь

Современным людям, следящим за новинками в этой индустрии, стоит обратить внимание и на такие модные тенденции:

  • на мировые подиумы вернулись модели с острым носом;
  • огромной популярностью в этом году пользуются ботинки челси;
  • популярными демисезонными вариантами являются сапоги из натуральной кожи.

Что же касается цветовых решений, то свои лидерские позиции не покидает классика – черный и коричневый. Оригинально выглядят демисезонные модели в сером оформлении.

Летние варианты можно выбирать исходя из собственных предпочтений. Дизайнеры экспериментируют с насыщенными оттенками и комбинированием палитр.

Как выбрать

Если вы следуете модным тенденциям и разбавляете гардероб исключительно новинками, обратите внимание на такие особенности во время выбора:

  • к популярным вариантам относится обувь с фурнитурой в золотом цвете;
  • в моду вернулись сандалии-гладиаторы;
  • к актуальным новинкам относятся модели со шнуровками.

Просматривая коллекции от именитых дизайнеров можно заметить, что в моду возвращаются прошлые решения. Особенность заключается в том, что такие идеи представлены в новой, совершенно иной интерпретации.



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