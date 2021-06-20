Как правильно установить кондиционер в частном доме

Оптимальные условия для отдыха и работы в любое время года сегодня можно создать с помощью современной климатической техники. Сплит-системы по своим функциональным возможностям, могут работать как на охлаждение воздуха в помещении, так и на его нагрев.

Но техника будет функционировать нормально только в том случае, если монтаж осуществлен по всем правилам. Качественный монтаж кондиціонерів во Львове выполняет компания Ярта.

Особенности установки современных сплит-систем

Сплит-система – кондиционер, имеющий два независимых блока.

Один устанавливается на фасаде здания, другой внутри помещения. Поэтому существуют определенные правила, как установки самих блоков, так и их расположения по отношению друг к другу:

Внутренний блок дожжен располагаться от потолка на расстоянии не менее 15-20 см, некоторые производители рекомендуют расстояние в 30 см;

Такого же расстояния необходимо придерживаться и относительно стены, которая находится сбоку внутреннего блока;

Если установка блока осуществляется в помещении заставленном крупногабаритной мебелью, то ближайший предмет мебели, который может препятствовать распространению и распределению холодного воздуха в пространстве должен быть расположен на расстоянии не менее 1 метра.

Место для расположения наружного блока на фасаде определяется исходя из несущих способностей стены.

Как правило, блок монтируется на ограждающих лоджию плитах или в непосредственной близости с балконом. Для проживающих на первых этажах самый оптимальный вариант установки внешнего блока – над оконным проемом.

В этом случае он становиться недосягаем для прохожих, хулиганствующих элементов. Установка внешнего блока на верхних этажах выполняется только с привлечением промышленных альпинистов.

Монтаж сплит-системы

Важным фактором качественной установки является расположение внутреннего и внешнего блока по отношению друг к другу.

Стандартно – это в пределах пяти метров. Расстояние может быть уменьшено или увеличено в зависимости от возможности крепления внешнего блока по факту.

При этом стоит знать, что увеличение расстояния приводит к повышению расхода фриона, благодаря которому и осуществляется охлаждения воздуха.

Сам процесс установки в принципе не является критически сложным процессом, его можно выполнить самостоятельно, запасившись всем необходимым инструментом и оборудованием.

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