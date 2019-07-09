Чем отличается офсетная печать от цифровой в типографии?

Обращение в типографию необходимо всем предпринимателям занимающимся более или менее серьезным бизнесом. Да и не только им, визитки, разные буклеты-все это повсеместно используется в современном мире.

В основном используются два вида печати носителей информации-офсетная печать и не менее популярная-цифровая печать. Цифровая типография ideaprint.ru выполнит услуги печати быстро и по доступной цене.

Виды и сферы использования цифровой печати.

Цифровая печать по способам исполнения, делится на:

лазерный способ. Без лазерного принтера в наше время не обходится ни одна крупная компания. Но, в основном, лазерный принтер используется специализированными центрами, которые профессионально занимаются цифровой печатью. Это устройство работает по принципу электрофотографии. Благодаря лазеру, нужное изображение или текст сканируется и переносится на цифровой носитель. Этот способ обладает высоким расширением, а также отличным качеством печати;

Без лазерного принтера в наше время не обходится ни одна крупная компания. Но, в основном, лазерный принтер используется специализированными центрами, которые профессионально занимаются цифровой печатью. Это устройство работает по принципу электрофотографии. Благодаря лазеру, нужное изображение или текст сканируется и переносится на цифровой носитель. Этот способ обладает высоким расширением, а также отличным качеством печати; струйный способ. Струйные принтеры самые распространенные, их используют в небольших типографиях, офисах фирм, в школьных заведениях. Уже само название этого способа, говорит о технологии выполнения печати этим способом. Изображение или текстовая информация переносится на носитель, с помощью тончайшей струи. Эта струя копирует все контуры распечатываемого объекта. Таким способом печати возможно изготовить небольшое количество печатной продукции. При больших объемах работ возможны сбои системы.

Технология печати офсетным способом.

Способ офсетной печати наиболее популярен среди солидных клиентов больших типографических центров. Его целесообразно использовать для изготовления печатной продукции большими тиражами.

Для небольших тиражей печатной продукции он экономически невыгоден. При офсетном способе печати применяются плоские технологии. Данные, которые находятся на носителе в последующем переносятся на промежуточное полотно. Далее способом оттиска, изображение или текст переносятся на конечный носитель.

Виды офсетного способа печати.

Офсетный способ печати делится на такие виды;

сухой офсет;

традиционный;

листовой;

рулонный;

широкоформатный;

полноформатный;

узкоформатный.

Каждый из видов печати, о которых рассказано в этой статье, имеет свои плюсы и минусы и выгоден определенной категории клиентов. Тем, кому необходим большой тираж печатной продукции-подойдет офсетный способ.

Клиентам, которых устроит небольшой объем печати, более выгоден цифровой способ выполнения их заказов.