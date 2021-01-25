Как завести блог и начать зарабатывать на нем

В век интернета, когда он стал еще распространеннее и доступнее, зарабатывать здесь могут даже те, кто не имеет какого-то специального IT-образования и так далее. Способов заработка много. Один из них – создание своего собственного блога, где можно писать о самых разных вещах. Главное, чтобы это было интересно.

Более подробную информацию про то, как вести блог и получать деньги, можно узнать на сайте https://workson.ru/ru/blog/buisness/kak-vesti-blog.

Как и где создать блог

Площадок, которые позволяют это сделать, огромное количество.

Это может быть специальный раздел с блогами на популярных ресурсах, социальные сети и многое другое. Наиболее популярными в Рунете являются следующие площадки:

Яндекс.Дзен. Очень быстро набирает сейчас популярность. Есть своя специфика, заключающаяся в том, что аудитория здесь 40+. Поэтому писать нужно на темы, которые их заинтересуют.

Telegram. Данной площадкой, наоборот, пользуются только самые продвинутые. Теми блогов могут быть самые разные, в том числе и узкоспециальные.

Instagram. Самая популярная социальная площадка, где можно говорить о своей жизни, путешествиях, вести профессиональный блог и не только.

Youtube. Здесь посты в виде видео. С началом монетизации, youtube стал невероятно популярным местом.

Вконтакте. Он немного сдал позиции, но по-прежнему актуален. Это могут быть группы, паблики самой разной тематикой.

Facebook. В основном это профессиональные блоги. Также здесь любят говорить о политике, спорте, искусстве, актуальных проблемах мирового сообщества.

Tiktok. Новое, стремительно ворвавшееся в современный мир явление, которое не все еще смогли понять. Но, данная площадка стоит того, чтобы обратить на нее внимание.

О чем писать

Темы, на самом деле, могут быть разные.

Каждый сам выбирает тему. Необходимо оценить, насколько это актуально и интересно. Темы блогов могут быть следующие:

Сплетни и новости о знаменитостях

Профессиональный блог, который ведет специалист в том или ином деле: мастер маникюра, врач-трихолог, бьюти-блогер и так далее.

Вайны

Блог худеющего человека, который рассказывает о том, как это происходит и что он делает

Тематический о путешествиях, каких-то науках, интересных явлениях и не только.

Для мам и так далее.

Вариантов очень много. Главное, чтобы людям было интересно, а сам блогер разбирался в теме, которую вещает.

Как можно зарабатывать на блоге

На многих площадках, например, на youtube, включается автоматическая монетизация, если показатели статистики высокие.

И владелец блога получает определенный процент. Также можно зарабатывать на рекламе, партнерских программах, рекомендовать другие блоги за деньги и не только.