Как завести блог и начать зарабатывать на нем

В век интернета, когда он стал еще распространеннее и доступнее, зарабатывать здесь могут даже те, кто не имеет какого-то специального IT-образования и так далее. Способов заработка много. Один из них – создание своего собственного блога, где можно писать о самых разных вещах. Главное, чтобы это было интересно.
Более подробную информацию про то, как вести блог и получать деньги, можно узнать на сайте https://workson.ru/ru/blog/buisness/kak-vesti-blog.
Как и где создать блог
Площадок, которые позволяют это сделать, огромное количество.
Это может быть специальный раздел с блогами на популярных ресурсах, социальные сети и многое другое. Наиболее популярными в Рунете являются следующие площадки:
- Яндекс.Дзен. Очень быстро набирает сейчас популярность. Есть своя специфика, заключающаяся в том, что аудитория здесь 40+. Поэтому писать нужно на темы, которые их заинтересуют.
- Telegram. Данной площадкой, наоборот, пользуются только самые продвинутые. Теми блогов могут быть самые разные, в том числе и узкоспециальные.
- Instagram. Самая популярная социальная площадка, где можно говорить о своей жизни, путешествиях, вести профессиональный блог и не только.
- Youtube. Здесь посты в виде видео. С началом монетизации, youtube стал невероятно популярным местом.
- Вконтакте. Он немного сдал позиции, но по-прежнему актуален. Это могут быть группы, паблики самой разной тематикой.
- Facebook. В основном это профессиональные блоги. Также здесь любят говорить о политике, спорте, искусстве, актуальных проблемах мирового сообщества.
- Tiktok. Новое, стремительно ворвавшееся в современный мир явление, которое не все еще смогли понять. Но, данная площадка стоит того, чтобы обратить на нее внимание.
О чем писать
Темы, на самом деле, могут быть разные.
Каждый сам выбирает тему. Необходимо оценить, насколько это актуально и интересно. Темы блогов могут быть следующие:
- Сплетни и новости о знаменитостях
- Профессиональный блог, который ведет специалист в том или ином деле: мастер маникюра, врач-трихолог, бьюти-блогер и так далее.
- Вайны
- Блог худеющего человека, который рассказывает о том, как это происходит и что он делает
- Тематический о путешествиях, каких-то науках, интересных явлениях и не только.
- Для мам и так далее.
Вариантов очень много. Главное, чтобы людям было интересно, а сам блогер разбирался в теме, которую вещает.
Как можно зарабатывать на блоге
На многих площадках, например, на youtube, включается автоматическая монетизация, если показатели статистики высокие.
И владелец блога получает определенный процент. Также можно зарабатывать на рекламе, партнерских программах, рекомендовать другие блоги за деньги и не только.