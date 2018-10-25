каждую секунду в мире рождаются миллионы отличных идей

Как заваривать кофе в капсулах

25 октября 2018

Приятно начинать утро с чашечки вкусного и ароматного кофе. Ведь данный напиток отличается прекрасными тонизирующими свойствами и способен отлично взбодрить, и придать жизненных сил ранним утром. Как заваривать кофе в капсулах

Обладатели кофемашин могут наслаждаться поистине божественным напитком. Чтобы упростить процесс приготовления кофе, многие производители кофемашин используют кофе в капсулах. Давайте рассмотрим его описание и процесс приготовления.

Описание кофе в капсулах

Капсула представляет собой контейнер, отличающийся герметичностью. Он может быть изготовлен из алюминиевой фольги и пластика. Благодаря содержанию инертного газа, удаётся сохранить вкус и аромат, который присутствует в только что смеленном кофе. Кроме этого, инертный газ оберегает от процессов окисления, в результате чего кофе остаётся в состоянии порошка, не утрачивая своих качеств.

Помимо непосредственно молотого кофе, в середине капсулы могут присутствовать дополнительные добавки, которые используются для придания разнообразных вкусовых качеств напитку.

Одна капсула рассчитана на приготовление 1 чашечки кофе.

Как заваривать кофе в капсулах

Процесс приготовления капсульного кофе в кофемашинах

Процедура приготовления капсульного кофе с помощью кофемашины отличается простотой, поскольку данный бытовой прибор осуществляет все действия вместо вас.

В зависимости от устройства и специфики кофемашины процесс приготовления кофе может немного отличаться, но в целом он выглядит следующим образом:

  1. Вы наливаете фильтрованную воду в специальный отсек. Зачастую он располагается сзади данного устройства.
  2. Насос, находящийся на дне, начинает забирать воду и направляет её в кофемашину.
  3. Происходит нагревание воды до определённой температуры. Это обеспечивается в процессе прохождения жидкости через нагревательный элемент.
  4. Вода подаётся через узенькую иголочку, благодаря чему, увеличивается давление на кофе в капсулах.
  5. Горячий поток воды совместно с высоким давлением проходит сквозь молотый кофе, который находится в капсуле. Вода поступает в капсулу через узенькое отверстие на дне, а выливается в чашечку сквозь более крупную дырочку в крышечке капсулы. В результате таких действий, в чашку выливается готовый кофе.
  6. Специальная заслонка из фольгированной бумаги предохраняет от попадания кофейной гущи в чашку.

Вкусный и ароматный напиток готов, и можно насладиться им сполна. Если функции кофемашины позволяют, тогда можно приготовить не только эспрессо, но и латте, капучино или другой кофейный напиток.



Еще больше интересного на Propr.Me

Еще нет комментариев.

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой:

Мы вКонтакте:
Live комменты:

  • ЮРИЙ: СКОЛЬКО МОЖНО СМОТРЕТЬ ФИЛЬМЫ И ПЕРЕДАЧИ В ПЕРЕРЫВАХ МЕЖДУ РЕКЛАМОЙ? НАДОЕЛО! ПЕРЕХОЖУ НА ИНТЕРНЕТ И НЕ Я ОДИН,...
  • serge: Не стоит так уж сгущать краски и бояться, что из-за нескольких перепутанных заказов клиенты разбегутся, ошибки...
  • serge: Нельзя сказать, что трудовое законодательство слишком обширно и ознакомиться со своими правами и обязанностями...
  • Наталья: Работа грузчиков требует правильного расчёта при переносе грузов. Важна техника безопасности. Нужно...
  • Ира: Надежная компания http://mildenokna.ru/. Второй раз сотрудничаем, довольна результатом. На этот раз заказывала...

Присылайте новости: news@propr.me, предложения: info@propr.me

При частичном или полном использовании материалов портала ОБЯЗАТЕЛЬНА активная (открытая к индексации поисковиками) ссылка на www.propr.me как источник!