Как заваривать кофе в капсулах

Приятно начинать утро с чашечки вкусного и ароматного кофе. Ведь данный напиток отличается прекрасными тонизирующими свойствами и способен отлично взбодрить, и придать жизненных сил ранним утром.

Обладатели кофемашин могут наслаждаться поистине божественным напитком. Чтобы упростить процесс приготовления кофе, многие производители кофемашин используют кофе в капсулах. Давайте рассмотрим его описание и процесс приготовления.

Описание кофе в капсулах

Капсула представляет собой контейнер, отличающийся герметичностью. Он может быть изготовлен из алюминиевой фольги и пластика. Благодаря содержанию инертного газа, удаётся сохранить вкус и аромат, который присутствует в только что смеленном кофе. Кроме этого, инертный газ оберегает от процессов окисления, в результате чего кофе остаётся в состоянии порошка, не утрачивая своих качеств.

Помимо непосредственно молотого кофе, в середине капсулы могут присутствовать дополнительные добавки, которые используются для придания разнообразных вкусовых качеств напитку.

Одна капсула рассчитана на приготовление 1 чашечки кофе.

Процесс приготовления капсульного кофе в кофемашинах

Процедура приготовления капсульного кофе с помощью кофемашины отличается простотой, поскольку данный бытовой прибор осуществляет все действия вместо вас.

В зависимости от устройства и специфики кофемашины процесс приготовления кофе может немного отличаться, но в целом он выглядит следующим образом:

Вы наливаете фильтрованную воду в специальный отсек. Зачастую он располагается сзади данного устройства. Насос, находящийся на дне, начинает забирать воду и направляет её в кофемашину. Происходит нагревание воды до определённой температуры. Это обеспечивается в процессе прохождения жидкости через нагревательный элемент. Вода подаётся через узенькую иголочку, благодаря чему, увеличивается давление на кофе в капсулах. Горячий поток воды совместно с высоким давлением проходит сквозь молотый кофе, который находится в капсуле. Вода поступает в капсулу через узенькое отверстие на дне, а выливается в чашечку сквозь более крупную дырочку в крышечке капсулы. В результате таких действий, в чашку выливается готовый кофе. Специальная заслонка из фольгированной бумаги предохраняет от попадания кофейной гущи в чашку.

Вкусный и ароматный напиток готов, и можно насладиться им сполна. Если функции кофемашины позволяют, тогда можно приготовить не только эспрессо, но и латте, капучино или другой кофейный напиток.