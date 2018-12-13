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Как зарегистрировать товарный знак самостоятельно

13 декабря 2018

На сегодняшний день существует множество различный предприятий, которые или уже зарегистрированы, или находятся на стадии регистрации изготовляемой продукции или услуг, которые оказываются потребителю. Помимо всех знакомым документам, которые нужно подготовить и процедурам, которые необходимо пройти, есть обязательное условие, регистрация товарного знака (товарной марки).

Как зарегистрировать товарный знак самостоятельно

Так называемая регистрация товарного знака — процедура достаточно трудоемкая и непростая. Многие предприниматели предпочитают, чтобы решением этого вопроса занимались профессионалы и обращаются в соответствующие фирмы, которые предоставляют услуги по регистрации торговой марки. Но есть и такие, которые принимают решение заняться этим делом самостоятельно.

В данной статье рассмотрим, как же выполнить процедуру по регистрации товарного знака самостоятельно, без чьей-либо помощи.

Торговый знак это

Для начала, разберемся, что же такое товарный знак. Товарный знак может быть словесным, комбинированным или изобразительным обозначением, главная цель которого сделать товар или услугу компании индивидуальной для всех потребителей.

Если же сказать проще, товарный знак это то, что отличает товары одной компании от товаров другой компании, благодаря чему товар стает узнаваемым.

Процесс регистрации

Давайте же детально разберем, как правильно выполнить регистрацию.

Как зарегистрировать товарный знак самостоятельно

Для этого следуйте инструкции:

  1. Определиться с идеей и логотипом. Первое что нужно сделать, это представить, как должен выглядеть знак, что он должен донести потребителю. Есть главные моменты, которые должны быть соблюдены:
    • знак должен быть индивидуальным, не похожим ни на какой другой;
    • легко запоминаться и оставаться в памяти потребителя;
    • ни какой замысловатости, все должно легко и просто читаться;
    • знак должен быть логичным, чтобы при виде его потребитель понимал, о чем идет речь и сразу мог вспомнить о товаре или услуге, которую представляет данный знак.
  2. Определиться с классом КМТУ.
  3. Далее заявка о регистрации должна подаваться в контролирующий орган Роспатент. При выполнении данной операции, необходимо собрать все документы и написать заявление. Перечень документов:
    • образец торгового знака, размер которого 8 х 8 см (электронный и печатный вариант), если знак черно – белый, то 5 экз., если выполнен в цвете, то 10;
    • товарный знак разрабатывается для определенного товара или услуги, список их нужно предоставить в полном объеме;
    • полная информация о фирме. Если регистрацию выполняет патентная компания, то должна быть доверенность.
  4. На последнем этапе выполняется проверка всей предоставленной информации.

После проверки, заявитель получает или отказ в регистрации, или же ее одобрят. В течение 2 месяцев, необходимо внести обязательный платеж в государственную казну.



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