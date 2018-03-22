Как зарегистрировать ИП самостоятельно

Сегодня многие люди стараются работать на себя, открывая собственные небольшие предприятия. Но этот процесс не всегда является быстрым и простым, так как нужно уточнить множество нюансов.

Желательно перед открытием ИП консультироваться со специалистами. Среди всего разнообразия подобных компаний можно выделить юридическую контору Мир Права.

Подготовительный этап

Оформить ИП сегодня возможно самостоятельно. Начинается эта процедура с нескольких подготовительных шагов:

оплата пошлины. Для этого в нужно заполнить специальные бланки, где указать соответствующие реквизиты налогоплательщика. Перед этим важно определиться с формой налогообложения. Сегодня существует 5 вариантов, которые отличаются определенными юридическими и финансовыми нюансами.

сбор документов. Чтобы иметь возможность оформить ИП, вам нужны будут ксерокопия паспорта и идентификационного кода. Также обязательно нужно предъявить квитанцию о том, что вы оплатили госпошлину.

Если открывать учреждение будет иностранец, тогда обязательно он должен подать копию вида на жительство, а также специальных разрешений на проживание в стране.

Обратите внимание, что документы, подтверждающие вашу личность, не заверяются у нотариуса.

Приступаем к регистрации

Процесс оформления всей документации ИП состоит из таких последовательных действий:

Подача заявления. Для этого нужно заполнить специальную форму, которую легко найти в интернете. Обратите внимание, что документы заполняются от руки, используя печатные буквы. В форме вы должны указать код налогового органа и коды ОКВЭД. Желательно все подписи на бумагах осуществлять в присутствии нотариусов или представителей налоговой. Если заявление заполнено правильно, его нужно подать в соответствующие государственные органы на рассмотрение. Получение свидетельства. Оно выдается предпринимателю через несколько дней, когда информация пройдет полную проверку. При этом он получает выписку из единого реестра, регистрацию в пенсионном фонде и много др. Открытие счета и оборудование ИП. В первую очередь нужно установить и подключить кассовый аппарат. Но это устройство не всегда является обязательным и может не использоваться в некоторых случаях. Счет же в банке должен присутствовать, так как с его помощью будут происходить все основные финансовые расчеты.

Оформление ИП — это сложная процедура, требующая анализа множества юридических нюансов. Поэтому лучше доверять решение такой задачи опытным специалистам.