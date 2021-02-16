Как заработать в интернете на наборе текста и как не стать обманутым

С распространением интернета, многие стали искать в нем работу. Далеко не каждый обладает модной и востребованной профессией, подходящей для удаленки. Даже если вообще нет никакой универсальной специальности, которая была бы востребована, при желании, можно найти хоть что-то, что будет приносить доход в интернете, позволит немного заработать.

К данной категории можно отнести и такой способ заработка, как набор текстов. Это просто механический набор заданного текста. Ничего самому сочинять не нужно. Главное, внимательность, отсутствие ошибок, добросовестность и пунктуальность.

Правда, именно данная сфера до сих пор считается одной из самых мошеннических. С чем это связано? И как найти работу наборщика текста, чтобы действительно заработать, а не попасться в лапы мошенников? Более подробную информацию про заработок на наборе текста на дому можно узнать на сайте itstatti.in.ua.

Какие варианты обмана существуют

Их огромное количество.

Иногда это кажется бредовым и очевидным, но всегда находятся наивные пользователи, ведущиеся на такой развод. Чаще всего мошенники используют следующие схемы:

Внесение страховой суммы или депозита. Исполнитель должен перечислить на счет заказчика определенную сумму денег, чтобы гарантировать, что он никуда не исчезнет и работа будет выполнена. Логично, что это уже должно вызывать подозрения. Но многие неопытные пользователи, которые только пробуют что-то заработать в Интернете, думают, что это нормально и переводят деньги, будучи уверенными в том, что заказчик обязательно вернет их назад и еще перечислит оплату за набор текста. Понятно, что этого не происходит. А заказчик вовсе перестает отвечать на сообщения и выходить на связь.

Заказчик не платит. В данном случае он дает работу, но когда она выполнена и сдана, исчезает. С учетом того, что происходит это обычно не на специализированных сайтах для фрилансеров, что-то кому-то доказать и в этом случае не получится.

Как можно реально заработать на наборе текста

Прежде чем реально рассматривать этот вариант для заработка, необходимо подумать о том, востребована ли данная услуга и кому она нужна.

Зачем просто так набирать текст, перепечатывать его и так далее.? Спрос на самом деле есть. В текстовый печатный формат переводят:

Рукописные материалы

Аудио

Видео и не только.

Искать такую работу лучше на специализированных биржах для фрилансеров. Это даст дополнительную гарантию надежности.

Прежде чем брать большой объем работы и выполнять ее, следует все тщательно проверить. И ни в коем случае никому денег переводить не нужно. Это сразу говорит о мошенничестве. Нормальные заказчики по такой схеме не работают.