Как заменить дисплей на Xiaomi Redmi 9A

Владельцы Xiaomi Redmi 9A, как и многие обладатели гаджетов других марок и моделей часто сталкиваются с проблемой разбитого дисплея. Это неудивительно, если учесть, что дисплей является самым уязвимым элементом таких гаджетов. Замена дисплея может быть осуществлена самостоятельно. Ничего сложного нет.

Где купить новый дисплей

Это можно сделать как в специализированных магазинах своего города, так и через интернет с доставкой, например, на сайте Art Gsm Волокамская. Главное, приобретать в проверенном месте, чтобы быть уверенным в качестве. Лучше использовать оригинал. Он гарантированно подойдет.

Дополнительно ничего приобретать не нужно. Из инструментов потребуется:

мелкая фигурная отвертка

фен, чтобы прогреть корпус

специальный клей

медиатор или что-то тонкое или плоское, чтобы отсоединять заднюю крышку и дисплейный модуль

специальные зажимы

средство для обезжиривания и удаления остатков клея

Как заменить дисплей самостоятельно

Алгоритм следующий:

Прогреть заднюю часть телефона.

Отсоединить заднюю крышку, вставив в шов что-то острое и тонкое, например, пленку или медиатор. Необходимо пройтись по всему периметру. Если крышка не отсоединяется, можно повторить прогревания заднего корпуса.

С помощью отвертки открутить винты, снять верхнюю накладку, чтобы получить доступ к плате.

Отключить батарею, шлейф дисплея, межплатный шлейф.

Достать SIM-лоток.

Отключить коаксиальный кабель.

Снять аккуратно основную плату.

Снять АКБ.

Снять шлейф дисплее.

Прогреть снова смартфон, чтобы снять дисплейный модуль.

Снять дисплейный модуль, не повредив при этом пластиковую рамку. Это можно сделать при помощи пластикового инструмента.

Зачистить рамку, убрать остатки клея, обезжирить внутреннюю поверхность.

Нанести клей по всему периметру.

Приклеить новый дисплейный модуль, сняв предварительно защитные заводские пленки.

Установить специальные зажимы и подождать 1-2 часа, чтобы клей схватился.

Удалить остатки клея, если они вытекли наружу.

Можно приступать к обратной сборке смартфона. Выполняются все те же операции, но уже в обратном порядке. Главное ничего и ни о чем не забыть.

Можно предварительно, еще перед общей сборкой, подключить батарею, чтобы проверить, как работает новый дисплей, все ли в порядке. Если никаких проблем нет, можно приступать к окончательной сборке. Если быть внимательным и аккуратным, все должно получиться. Главное, не спешить, делать все четко по инструкции.