Как заложить квартиру

В некоторых ситуациях единственным выходом может оказаться оформление кредита под залог квартиры. Банки и коммерческие организации охотно оформляют кредитные договора, гарантией по которым выступает недвижимость.



Рассмотрим в статье процесс получения залогового займа под квартиру, а также другие особенности этой сделки.

Требования к недвижимости

С точки зрения закона, залогом может выступать квартира с правильно оформленными документами на право собственности. Но далеко не каждая квартира может быть принята банком в качестве залога. У банкиров есть свое мнение о ликвидности жилья, поэтому в выдаче кредита может быть отказано, если:

Квартира расположена в доме старой постройки, а также в «хрущевке». Дом находится в очереди на реконструкцию или планируется его снос. Недвижимость является объектом, имеющим историческую или архитектурную ценность. Жилье было приобретено сравнительно недавно. Квартира является малометражкой, расположена на первом или последнем этаже.

Повлиять на решение о выдаче кредита также может невыгодное расположение недвижимости. Но все эти факторы являются достаточно условными. Если речь идет о получении небольшой суммы денег, то финансовая организация может и не обратить внимание на недостатки конкретной квартиры.



Требования к залоговой недвижимости могут отличаться в разных организациях. Чем солиднее банк, тем сложнее будет получить в нем кредит. А небольшие коммерческие и микрофинансовые организации более охотно дают деньги под залог квартир.

Описание процесса

Если человек решил заложить квартиру, то ему нужно подготовить пакет документов для обращения в выбранную финансовую организацию. Основными из них являются:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

правоустанавливающие документы на недвижимость, а также технический паспорт. Если квартирой владеет один человек, и прописан в ней только он, то проблем не возникнет. Но если окажется, что есть совладельцы недвижимости или в квартире проживают другие лица, то потребуется заручится их согласием на сделку. Этот факт должен быть отображен на бумаге, заверенной нотариусом;

ускорить процесс получения кредита помогут справки о доходах.

Все вышеперечисленные документы и их копии предоставляются в финансовую организацию. Там заявка обрабатывается, после чего клиент получает сообщение о принятом решении. Если оно будет положительным, то заявитель практически сразу получает нужную ему сумму.