Как заложить квартиру

В некоторых ситуациях единственным выходом может оказаться оформление кредита под залог квартиры. Банки и коммерческие организации охотно оформляют кредитные договора, гарантией по которым выступает недвижимость.
Рассмотрим в статье процесс получения залогового займа под квартиру, а также другие особенности этой сделки.
Требования к недвижимости
С точки зрения закона, залогом может выступать квартира с правильно оформленными документами на право собственности. Но далеко не каждая квартира может быть принята банком в качестве залога. У банкиров есть свое мнение о ликвидности жилья, поэтому в выдаче кредита может быть отказано, если:
- Квартира расположена в доме старой постройки, а также в «хрущевке».
- Дом находится в очереди на реконструкцию или планируется его снос.
- Недвижимость является объектом, имеющим историческую или архитектурную ценность.
- Жилье было приобретено сравнительно недавно.
- Квартира является малометражкой, расположена на первом или последнем этаже.
Повлиять на решение о выдаче кредита также может невыгодное расположение недвижимости. Но все эти факторы являются достаточно условными. Если речь идет о получении небольшой суммы денег, то финансовая организация может и не обратить внимание на недостатки конкретной квартиры.
Требования к залоговой недвижимости могут отличаться в разных организациях. Чем солиднее банк, тем сложнее будет получить в нем кредит. А небольшие коммерческие и микрофинансовые организации более охотно дают деньги под залог квартир.
Описание процесса
Если человек решил заложить квартиру, то ему нужно подготовить пакет документов для обращения в выбранную финансовую организацию. Основными из них являются:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- правоустанавливающие документы на недвижимость, а также технический паспорт. Если квартирой владеет один человек, и прописан в ней только он, то проблем не возникнет. Но если окажется, что есть совладельцы недвижимости или в квартире проживают другие лица, то потребуется заручится их согласием на сделку. Этот факт должен быть отображен на бумаге, заверенной нотариусом;
- ускорить процесс получения кредита помогут справки о доходах.
Все вышеперечисленные документы и их копии предоставляются в финансовую организацию. Там заявка обрабатывается, после чего клиент получает сообщение о принятом решении. Если оно будет положительным, то заявитель практически сразу получает нужную ему сумму.