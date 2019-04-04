Как заказать с сайта 6pm в Украину?

Нередко, посещая вещевой рынок или торговый центр, становится понятно, что выбор совершенно отвратительный. По большому счету в каждой торговой точке присутствует один и тот же ассортимент. Те же скучные и блёклые модели, которые вышли из моды ещё в прошлом году. Цены при этом продолжают оставаться на высоких отметках. Ведь арендаторам бутиков необходимо регулярно выплачивать аренду. Если Вы хотите одеваться ярко и стильно, настоятельно рекомендуется хотя бы раз попробовать шопинг в Интернете. Причём речь идёт не об украинских или российских площадках. Ориентируйтесь на западный рынок.

Там выбор в разы шире и привлекательнее. Речь идёт не только о дизайне, но и о ценах. Кроме того, многие сегодня предпочитают одеваться в бренды. И подобный подход практикуется не по причине желания выглядеть авторитетно. Брендированная одежда обладает высоким качеством. А значит, и носиться она будет в течение нескольких сезонов (не потеряет привлекательности после многих стирок). 6PM – один из самых ритейлеров одежды в США. Доставка с 6pm в Украину ранее была недоступна (магазин высылает товары лишь по Америке). Сегодня всё в корне изменилось.

Предварительно потребуется регистрация на сайте

Чтобы совершить покупку, необходимо будет пройти простой и относительно быстрый процесс регистрации на 6PM. Всё, что требуется указать, представлено ниже:

Имя, Фамилия;

Адрес;

Город;

Почтовый индекс;

Штат;

Страну;

Телефонный номер.

Следует отметить, что сегодня оплата для иностранцев с помощью Paypal невозможно. Данный вид оплаты разрешён только для граждан США. Но в том нет большой проблемы. Заплатить всегда можно при помощи банковской карты, в которой открыты платежи в Интернете.

Здесь важно корректное указание адреса. Ошибки в билинге сделают невозможным оплату при помощи карточки.

Использование предоставленного адреса в США

Как уже было сказано выше, 6pm не высылает за пределы Америки. Следовательно, чтобы иметь возможность покупать топовые вещи по привлекательным ценам, необходимо обладать внутренним адресом.

Сегодня существуют специализированные фирмы, предоставляющие такой адрес исключительно для посылок. Суть в следующем – на сайте Вы указываете предоставленный адрес, и именно на него приходит купленная одежда.

В последующем посредник собирает заказ и уже самостоятельно отправляет его в Украину.

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В видео даются советы в отношении покупки товаров в США для жителей Украины: