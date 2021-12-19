Как взять займ под залог автомобиля?

При острой необходимости в финансовых средствах решить проблему поможет автомобиль (находящийся в собственности). Заложить недвижимое имущество можно различными способами. Выбор конкретного из них зависит от совокупности факторов: начиная от бюрократических проволочек банков и заканчивая процентной ставкой. Банк – далеко не единственный источник финансовых средств при автокредитовании. Хотя большинство заёмщиков продолжают ориентироваться именно на банки.
Деньги под авто в Екатеринбурге можно получить у МФО. Микрофинансовые организации производят оценку автомобиля и оформление залога менее, чем за час. В то время, как в банке на оформительные процедуры может уйти целая неделя!
Особенности получения залога под авто в банке
Среди плюсов банковских услуг в обозначенной ситуации следует выделить:
- закладной автомобиль находится в пользовании владельца (но состоит под обременением – его нельзя продать);
- штрафные санкции за невыплату кредита прописываются в кредитном договоре;
- владелец авто может эксплуатировать транспортное средство весь срок действия кредитного договора.
Кроме того, банки предлагают привлекательные условия для автозакладных. Однако минусы перекрывают все преимущества: сбор необходимых бумаг, важность позитивной кредитной истории и время ожидания одобрения от банка занимает непозволительно долгий срок.
Часто заёмщику деньги нужны немедленно, прямо сейчас.
В таких случаях МФО – идеальное решение. Ставка по кредиту безусловно окажется выше банковской. Зато деньги удастся получить в течение нескольких часов.
Закладная на авто через МФО
Чтобы оформить движимое имущество в качестве заклада, потребуется всего три документа:
- гражданский паспорт владельца транспортного средства;
- ПТС;
- СТС.
Обратим внимание, что МФО редко выдаёт в кредит сумму, превышающую 70% от среднерыночной стоимости автомобиля на момент оценки.
Заёмщику также будет выдан график платежей, которого следует придерживаться в обязательном порядке. Существует важное отличие МФО от банков. Если заёмщик по каким-то причинам не сможет выплатить кредит, банки по решению суда его конфискуют.
МФО же в такой ситуации ещё до суда предложит владельцу реализовать автомобиль и на вырученные от продажи деньги погасить кредит.
В видео представлены советы по оформлению кредита под залог транспортного средства: