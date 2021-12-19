Как взять займ под залог автомобиля?

При острой необходимости в финансовых средствах решить проблему поможет автомобиль (находящийся в собственности). Заложить недвижимое имущество можно различными способами. Выбор конкретного из них зависит от совокупности факторов: начиная от бюрократических проволочек банков и заканчивая процентной ставкой. Банк – далеко не единственный источник финансовых средств при автокредитовании. Хотя большинство заёмщиков продолжают ориентироваться именно на банки.

Деньги под авто в Екатеринбурге можно получить у МФО. Микрофинансовые организации производят оценку автомобиля и оформление залога менее, чем за час. В то время, как в банке на оформительные процедуры может уйти целая неделя!

Особенности получения залога под авто в банке

Среди плюсов банковских услуг в обозначенной ситуации следует выделить:

закладной автомобиль находится в пользовании владельца (но состоит под обременением – его нельзя продать);

штрафные санкции за невыплату кредита прописываются в кредитном договоре;

владелец авто может эксплуатировать транспортное средство весь срок действия кредитного договора.

Кроме того, банки предлагают привлекательные условия для автозакладных. Однако минусы перекрывают все преимущества: сбор необходимых бумаг, важность позитивной кредитной истории и время ожидания одобрения от банка занимает непозволительно долгий срок.

Часто заёмщику деньги нужны немедленно, прямо сейчас.

В таких случаях МФО – идеальное решение. Ставка по кредиту безусловно окажется выше банковской. Зато деньги удастся получить в течение нескольких часов.

Закладная на авто через МФО

Чтобы оформить движимое имущество в качестве заклада, потребуется всего три документа:

гражданский паспорт владельца транспортного средства;

ПТС;

СТС.

Обратим внимание, что МФО редко выдаёт в кредит сумму, превышающую 70% от среднерыночной стоимости автомобиля на момент оценки.

Заёмщику также будет выдан график платежей, которого следует придерживаться в обязательном порядке. Существует важное отличие МФО от банков. Если заёмщик по каким-то причинам не сможет выплатить кредит, банки по решению суда его конфискуют.

МФО же в такой ситуации ещё до суда предложит владельцу реализовать автомобиль и на вырученные от продажи деньги погасить кредит.

В видео представлены советы по оформлению кредита под залог транспортного средства: