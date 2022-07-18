Как взять потребительский кредит пенсионеру

Пенсионеры – одна из самых нежеланных категорий клиентов для финансовых учреждений. Из-за низкого уровня дохода многие кредиторы не желают выдавать им кредиты. Однако существует несколько вариантов, которые существенно увеличат шансы на одобрение запроса. Ознакомиться с актуальными предложениями банков поможет удобный сервис подбора финансовых услуг CreditBankCard.ru.

Как получить кредит пенсионеру

Финансовые учреждения оказывают услугу и не работающим пенсионерам.

Человек живущий на одну пенсию может получить потребительский кредит, сумма которого не может быть более 5 его ежемесячных пенсий.

Однако, если необходимо получить более крупную денежную сумму, пенсионер может предоставить обеспечение. В качестве залога банки рассматривают:

Машины

Квартиры

Земельные участки

После передачи имущества в залог, клиент получает нужную сумму.

Следует отметить, что этот вариант предусматривает практически 100% одобрение запроса. Дело в том, что в случае не возврата денег клиентом банк все равно получит их обратно. Кредитор реализует имущество заявителя и заберёт себе потраченную часть.

Также, пенсионеру стоит рассмотреть такой вариант, как поручительство.

Данный способ позволяет получить необходимую сумму в большинстве случаев. Для этого, необходимо найти платёжеспособных поручителей. Они должны быть трудоустроены официально и иметь возможность подтвердить свой доход документально.

Его размера должно хватить на оплату ежемесячных платежей, в случае неуплаты долга заёмщиком.

Также, банк берёт во внимание их кредитную историю.

Работающим пенсионерам гораздо проще получить кредитные средства, поскольку кроме своей пенсии они имеют заработную плату.

Для получения кредитных средств, пенсионер обязательно должен предоставить подтверждение своей з/п. Однако, если такой возможности нет, можно взять справку по форме банка. Пенсионеру достаточно взять бланк и предоставить его главному бухгалтеру или работодателю для заполнения. Предоставить кредит на максимально выгодных условиях готовы следующие финансовые организации:

Сбербанк

ОТП Банк

Совкомбанк

Ренессанс

Россельхозбанк

Альфа-банк

Перед обращением необходимо сравнить условия нескольких финансовых учреждений, чтобы выбрать для себя максимально подходящие условия.

При желании взять ссуду, пенсионерам рекомендуется в первую очередь обращаться в банк осуществляющий перечисление пенсионных выплат. В этом случае, организация видит какие деньги каждый месяц перечисляется пенсионеру и может оценить, сможет ли клиент справится с финансовой нагрузкой.

Пенсионер может оформить кредит обратившись в отделение выбранного банка.

Однако, гораздо удобнее это сделать через интернет. Достаточно заполнить заявку, получить одобрение и посетить офис с документацией. Кредитор примет окончательное решение и выдаст деньги.