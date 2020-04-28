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Искусство приготовления кофе в рожковых кофемашинах

28 апреля 2020

Исскуство приготовления кофе

Рожковая кофеварка — это электрический прибор, с помощью которого можно приготовить кофейный напиток буквально за несколько минут. Состоит из бойлера для воды, холдера (рожка) для кофе (отсюда и название) и емкости для молока (не во всех моделях). Именно однорожковую кофеварку выбирают для дома истинные любители кофе.

Паровая рожковая кофеварка

Самые дешевые рожковые кофеварки имеют компактные размеры и простой принцип работы — паровой. Вода из бойлера попадает в герметичную камеру, нагревает до температуры 98-100 градусов и затем под давлением до 4 атмосфер попадает в холдер. Горячий пар, проходя под давлением сквозь кофе, образует ароматный напиток.

Помповая рожковая кофеварка

Более дорогостоящие кофеварки имеют помпу для подачи воды. С ее помощью давление пара достигает 15 и более бар.

Принцип работы таких кофеварок такой же, но более высокое давление позволяет использовать для приготовления кофе менее горячую (до 95 градусов) воду, тем самым сохраняя аромат и изысканный вкус напитка.

Помповая рожковая кофемашина

К достоинствам помповых кофеварок можно отнести быструю скорость приготовления, оптимальную температуру нагрева воды и наличие большого функционала (автоматическое отключение, таймер и т.п.)

Искусство кофеварения

Для того чтобы сварить кофе с помощью рожковой кофеварки, следует знать непреложные правила:

  • Лучше всего выбирать кофе тонкого (для эспрессо), мелкого или среднего помола;
  • Прежде чем готовить напиток, следует подогреть чашку или стакан в этом случае кофе будет иметь оптимальную температуру;
  • Правильно подбирайте соотношение воды и молока для приготовления латте или каппучино. Лучше всего использовать проверенные рецепты приготовления кофе.

В зависимости от того, какие есть предпочтения к кофейному напитку — по крепости, насыщенности и вкусу, следует выбирать производителя кофе и способ приготовления.

Классический эспрессо

Эспрессо в рожковой кофемашине

Эспрессо — самый популярный напиток. Чтобы получить крепкий и насыщенный вкус, для приготовления напитка следует выбирать свежесмолотый кофе темной обжарки. Рецепт прост: для одной чашки эспрессо необходимо 8 граммов кофе мелкого помола и 30 мл воды. Правильное ароматное эспрессо должно иметь рыжеватую, плотную пенку.

Латте

Латте — традиционный итальянский кофейный напиток с молоком. Его особенность — многослойность. Для приготовления латте необходим высокий Irish бокал, 1 ст.л. свежесмолотых зерен тонкого помола, нежирное молоко – 200 мл, 60 мл воды. Чтобы приготовить вкусный напиток, следует:

  1. Сварить двойную порцию классического эспрессо в айриш бокале;
  2. Отдельно взбить охлажденное молоко до густой пены. Для этого можно использовать насадку панарелло или встроенный капучинатор;
  3. Вспененное молоко наливаем в бокал с эспрессо таким образом, чтобы оно не перемешалось, а оставалось сверху;
  4. Украсить напиток молотой корицей или дроблеными орехами (по вкусу).

Капучино

Капучино из кофемашины

Капучино считается разновидностью кофе, в то время как латте позиционируют как кофейный коктейль. Капучино при правильном приготовлении получается крепким, имеет слегка горьковатый привкус. Для приготовления правильного капучино нужно:

  1. Выбрать кофе тонкого помола средней или темной прожарки (1,5 ст.л) и сделать классический эспрессо;
  2. Отдельно подогреть 100 мл молока до температуры 35 °С и вспенить его с помощью панарелло или встроенного в кофеварку капучинатора;
  3. К эспрессо следует добавить молоко, сверху с помощью ложки выложить пену;

Для украшения можно использовать ванильные палочки, корицу, тертый молочный шоколад или кокосовую стружку, взбитые сливки или шарики мороженого.



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