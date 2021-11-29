Как взять автокредит без первоначального взноса

Жить в кредит, стало нормой. Количество людей, которые берут у банка деньги в долг, растет с каждым годом. Кто-то тратит полученные средства на покупку дорогих вещей, для кого-то это жизненная необходимость – купить продукты питания, сделать операцию родному человеку.

Автомобиль с наше время перестал быть роскошью, перейдя в категорию своего назначения – средства передвижения. Но даже цена бюджетных моделей многим для многих считается астрономической, не говоря уже о среднем ценовом сегменте или автомобиля премиум-класса.

В таких случаях стать счастливым обладателем автотранспортного средства можно только с помощью автокредита и желательно, чтобы он был без первоначального взноса. На выгодных условиях купить автокредит без первоначального взноса можно в Тинькофф банке.

Насколько это реально, получить автокредит без первоначального взноса

Еще относительно недавно, ни одна финансовая структура, ни один банк не выдавали кредитов на покупку автотранспортного средства без первоначального взноса.

Но высокая конкуренция на рынке кредитования сподвигла эти организации к пересмотру вопроса. Сегодня стало возможно получить заемные деньги на покупку автомобиля без внесения первоначального взноса двумя способами:

Обратится непосредственно в банк.

Воспользоваться предложением автосалона, являющегося деловым партнером финансовой организации.

Алгоритм действий в первом случае следующий – выбор банка на усмотрение заемщика.

Заявка может быть подана в режиме онлайн, что очень удобно. После рассмотрения документов, банк дает ответ. Если он положительный, то прописываются условия кредитования, Принимая их, можно приступать к поиску автомобильного средства, которое планировалось приобрести.

Подача заявления через интернет удобна тем, что рассматриваться она будет в течении короткого времени, от получаса до 2-ух дней.

Автокредит в автосалоне

Намного упрощается получение автокредита при оформлении его через автосалон. Связано это с тем, что в этом случае заявление рассылается сразу в несколько финансовых организаций, что в несколько раз увеличивает шансы на положительное решение вопроса, в том числе и на получение автокредита без первоначального взноса.

Сразу стоит отметить, что кредит без первоначального взноса предоставляется только при покупке нового автотранспортного средства, а сам автомобиль в большинстве случаев будет являться залоговым имуществом.