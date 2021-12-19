Как выполняется перевозка больных из больницы домой?

Наличие тяжёлого хронического заболевания налагает определённый спектр сложностей. А именно – человек часто теряет мобильность и самостоятельность. Кроме того, переезд может нанести существенный вред здоровью, ввергнув пациента, направляющегося в клинику к врачу в угрожающее для жизни состояние. Чтобы минимизировать риски, настоятельно рекомендуется пользоваться специальной услугой перевозки больных.

Сегодня перевозка больных осуществляется с использованием специального, подготовленного транспорта. Речь идёт не только о комфортабельности, но и о наличии необходимого оборудования для оказания медицинской помощи, реанимирования пациента.

Этапы перевозки больного человека

Всё начинается с обследования. Его результаты должны показать, способен ли больной перенести транспортировку. Далее производятся следующие действия:

выбор оптимального маршрута;

транспортировка больного в сопровождении медперсонала;

ожидание (если больного привезли к медучреждение на обследование, например);

осмотр врача по приезду домой (стабилизация состояния при необходимости).

Возможность оказания неотложной медицинской помощи снимает большую часть рисков для здоровья при транспортировке хронических больных.

Часто подобной услугой пользуются люди, страдающие от недостаточной функции почек (посещающие центры гемодиализа).

Предварительное согласование особенностей перевозки

Многое зависит от актуального состояния человека, страдающего хроническим заболеванием. Ввиду этого предварительно следует согласовать со специалистами некоторые особенности перевозки.

Выбирается дата и конкретное время. К назначенному часу больной должен быть подготовлен.

Вполне может оказаться так, что к назначенному часу человек с хронической болезнью находится в плохом состоянии (возникло обострение болезни). Естественно, если визит к врачу/на диагностику может быть перенесён, его переносят.

Отдельно оговаривается присутствие сопровождающих больного человека. Заказчики часто не понимают, что место в специальном автомобиле ограничено. В салоне уже присутствует масса необходимого оборудования. Кроме того, в салоне находятся врачи, которые обеспечат грамотную медпомощь в случае необходимости.

В зависимости от сформированных условий транспортировки больного и рассчитывается стоимость услуги.

В видео показаны принципы, на которых строится перевозка лежачих больных и инвалидов: