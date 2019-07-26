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Как выгодно обменять наличную валюту?

26 июля 2019

Данная статья расскажет о способах обмена валюты при определенных условиях и получении выгоды при пользовании услугами физических пунктов обмена наличных. Выгодно обменять валюту в Харькове можно с помощью пунктов обмена https://obmenka.kharkov.ua.

Способы обмена

Согласно законодательству РФ, продажа и покупка наличной валюты для личного использования можно совершать только в банках. Для этого нужно воспользоваться одним из трех способов обмена наличной валюты:

  1. В самом банке – для этого необходимо посетить официальный офис банка и обратиться в кассу для получения требуемой наличности в необходимой валюте. Достоинства этого способа обмена очевидны – безопасность и надежность, отсутствие комиссии и дополнительных расходов за услугу. Однако и здесь есть ряд требований и условий, одним из которых является наличие паспорта, подтверждающего личность, при обмене крупной суммы.
  2. В обменном пункте, который располагается на улице. Так как они являются собственностью банков, такой способ обмена валюты так же считается безопасным. Основным достоинством такого способа является возможность быстрого обмена в удобном месте.
  3. Воспользовавшись банкоматом – специальное устройство, с определенной программой для обмена различного вида валют преимуществами которого является круглосуточный режим работы и их расположение рядом с крупными торговыми центрами с налаженной системой видеонаблюдения.

Несколько советов как выгодно обменять наличную валюту

Если возникла такая необходимость и человек располагает некоторым временем, можно получить выгоду при обмене наличной валюты. Для этого нужно следовать нескольким советам:

  1. При любом способе обмена необходимо сравнить курсы валют в нескольких банках и обратиться в тот, в котором он выше.
  2. Обязательно уточнять о комиссии и ее размерах – это тоже поможет получить большую сумму при конвертации.
  3. Обмен средств перед выходными днями или в рабочие дни – банки часто используют этот способ, как страховку от неблагоприятных изменений курса в нерабочее время.
  4. Оформление валютой карточки и обмен наличных в банкомате, который относится к тому же банку, дает преимущества в итоговой сумме.
  5. Обмен наличной валюты в банкоматах, расположенных в самом банке или на территории крупного торгового центра. Это выгоднее тех, которые находятся в непосредственной близости к туристическим центрам, на вокзалах или аэропортах.
  6. Самое главное – заранее узнавать официальный курс валюты и сравнивать его в различных физических пунктах обмена.



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