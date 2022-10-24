Как выбрать зимнюю мужскую обувь

С приходом холодов многие мужчины сталкиваются с проблемой выбора подходящей мужской обуви. В ассортименте современных магазинов предложено немало различной продукции на любой вкус. Однако при покупке зимней обуви нужно уделить внимание некоторым важным критериям, которые напрямую отразятся на уровне комфорта.

Советы по выбору мужской зимней обуви

Приобретая ботинки на холодный сезон, необходимо уделить внимание важным факторам:

Материал. Зимняя обувь должна быть выполнена из замши, натуральной кожи, меха. Ботинки очень теплые и удобные, в них будет комфортно. Материалы искусственного происхождения отличаются плохими теплоизоляционными характеристиками. Лучше потратиться на одну пару ботинок высокого уровня качества, чем терпеть неудобства в холодное время года.

Подошва. Она должна быть толстой и рельефной. Благодаря этому ноги будут надежно защищены от отрицательных температур. Помимо этого, подошва с рельефной поверхностью позволит пройти по льду, не поскользнувшись. Ботинки с подошвой из резины, протектор которой ярко выраженный, станут оптимальным вариантом. Но можно сделать выбор в пользу полиуретановых или же ПВХ элементов, ведь они тоже обладают хорошими характеристиками.

Стельки. Зимняя обувь дополняется толстыми шерстяными, войлочными или же флисовыми стельками. Можно сделать выбор в пользу термостелек, поскольку они обеспечат максимальный комфорт во время холодов.

Утепление. Важно уделить внимание не только наружному, но и внутреннему материалу ботинок. Хорошо, если обувь утеплена натуральной байкой или же мехом, войлоком.

Помимо этого, необходимо уделить внимание размеру и высоте пары обуви.

Ботинки не должны быть маленькими, так как они не защитят от холодов и будут доставлять дискомфорт. Мерить обувь необходимо на теплый носок. Высоты голенища должно быть достаточно для того, чтобы ноги были защищены от снега и отрицательных температур. Оптимальным вариантом будут модели, обладающие высокой или же средней посадкой.

Разновидности мужской зимней обуви

Нужно правильно подобрать тип ботинок, ведь в продаже предложено много интересных вариантов:

Дерби. Это строгие модели, шнуровка которых открытая, а круглый нос слегка заужен. Обувь дополнит любой образ, так как ее дизайн лаконичный и стильный.

Дезерты. Модели выполнены из замши или натуральной кожи. Подошва крепкая, есть две пары отверстия под шнурки.

Челси. Кожаные зимние ботинки, высота которых достигает лодыжки. В продаже можно найти и челси из замши.

Кроссовки. Утепленные модели, которые подойдут для сухой зимы. Для изготовления обуви используется кожа, замша или же текстиль, пропитанный специальными составами.

Нужно внимательно относиться к выбору зимней мужской обуви, чтобы вложить собственные деньги в выгодную покупку!