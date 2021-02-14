Как выбрать журнальный столик для гостиной

Журнальный стол – классический предмет мебели, который настоятельно рекомендуется купить для гостиной после дивана. Помимо журналов, на него можно положить чашки, стаканы, телефон, книги, пиццу и другую еду, если решено было устроить просмотр фильма всей семьей или с друзьями.

Журнальный стол должен гармонично вписываться в интерьер, быть функциональным, прочным, выдерживать нагрузки. Как его выбрать? По выгодной цене купить журнальный столик можно в интернет-магазине homenest.com.ua.

Как выбрать журнальный стол для гостиной

Ассортимент моделей, материалов, стилей и ценовой диапазон очень широкий.

Это могут быть как простые бюджетные модели, так и настоящие произведения мебельного искусства, выполненные вручную в единственном экземпляре.

Здесь уже каждый выбирает в соответствии со своими возможностями и запросами. Нужно учесть количество людей, которые проживают в доме или в квартире, их привычки, как часто они проводят время в гостиной.

Приняв во внимание все нюансы, можно будет подобрать идеальный по всем параметрам журнальный стол. Например, если с предыдущим столиком часто домочадцы часто ходили с синяками на ногах, ударяясь об углы, новую модель можно выбрать круглой или овальной формы.

Либо стол может быть квадратный, но с незаостренными углами. Внимание обращается и на поверхность, как сильно и часто она рискует быть запачканной.

Если на стол постоянно ставят стаканы, тарелки с закусками, что-то могут пролить или уронить, столешница должна быть изготовлена из материала, которые не окрашивается, легко очищается без разводов.

Для хранения всяких мелочей, например, пульта от телевизора или кондиционера, ключей, зарядки от телефона и не только, можно выбрать столик с выдвижными ящиками ли нижними полками.

При выборе журнального столика учитываются следующие ключевые параметры:

Стиль

Общие габариты

Площадь столешницы

Материал столешницы

Дополнительные ящики или полки для хранения

Цвет

Стоимость.

Стиль подбирается в соответствии с общим дизайном интерьера.

Либо можно выбрать какую-то нейтральную классику. Стандартные журнальные столики – деревянные. Хотя, при желании, можно выбрать модель из стекла, акрила, металла, либо сочетание нескольких материалов.

Многие модели очень красивые и эффектные. Но, всегда следует помнить, что содержать их в идеальной чистоте, особенно, если в доме маленькие дети или животные, кране сложно. Поэтому этот момент важно учесть.

Где купить

С этим проблем нет. Журнальный стол можно:

Купить в обычном мебельном магазине

Заказать через интернет

Заказать индивидуальное изготовление

Сделать самостоятельно.

Самый простой и быстрый способ – покупка через интернет с доставкой.

Главное, выбрать хороший магазин, чтобы качество товара было высоким.