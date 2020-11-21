Как выбрать женские золотые сережки

Золотые серьги — один из классических видов женских ювелирных изделий, которые можно носить практически в любом возрасте, начиная от младенчества до преклонных лет.

Выбор, как и ценовой диапазон, сейчас очень широкий, что позволяет подобрать подходящие украшения в соответствии со своим стилем, финансовыми возможностями, внешними данными и другими параметрами. В интернет-магазине https://egold.md можно выбрать стильные сережки на любой вкус.

Как выбрать женские золотые серьги

При выборе такого украшения необходимо обратить внимание на целый ряд параметров.

Размер. Необходимо подобрать адекватный размер украшений, чтобы они гармонично сочетались с формой лица, ушей, фигурой. Крошечные серёжки-гвоздики или капельки подойдут для маленьких девочек либо очень худеньких миниатюрных девушек.

На взрослых дамах они просто потеряются и будут незаметны. Слишком крупные и массивные серьги также могут диссонировать, особенно если женщина миниатюрная. Оптимальным вариантом является средний размер или стандартный, который подойдет и тем и другим.

Полным девушкам подойдут крупные и массивные изделия. Для овальной формы подойдет абсолютно любой размер и стиль сережек. Круглолицым женщинам необходимо визуальное удлинение. Соответственно украшения должны быть в виде длинных подвесок. Если форма лица квадратная, наоборот нужно что-то смягчающее, округлой формы.

Наличие вставок. Это уже на личное усмотрение. Вставки могут быть разного размера. Они сильно влияют на итоговую стоимость ювелирного изделия. Ценовой диапазон может варьироваться от нескольких тысяч до нескольких миллионов руб.

Самый бюджетный вариант — фианиты. Выглядят как бриллианты, но в десятки раз дешевле. Также это могут быть какие-то другие натуральные камни. Прозрачные вставки являются оптимальным вариантом, так как подойдут для любого наряда.

Если вставки цветные, их нужно сочетать с оттенком одежды, правильно всё подбирать. Классический или барочный жемчуг также относятся к универсальным вставкам, потому что могут сочетаться с нарядами разного типа. Это может быть классический деловой костюм, романтичный стиль, вечерний наряд и многое другое.

Где купить качественные золотые серьги

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