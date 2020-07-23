Как выбрать защитное стекло для Xiaomi Redmi Note 9S?

Если Вы используете смартфон активно, настоятельно рекомендуем озаботиться его защитой. Независимые социологические опросы показывают, что каждый опрошенный респондент хотя бы раз ронял смартфон. Иными словами, застраховать свой гаджет от падения в принципе невозможно – это случится рано или поздно. Но Вы в состоянии обеспечить протекцию от удара. Причём означенное должно касаться не только самого корпуса устройства, но и дисплея (как самой уязвимой части).

Найти защитное стекло для означенной в заголовке модели смартфона можно по запосу «Захисні стекла для Ксiомi Редмi Нот 9с». Однако обыватель не всегда представляет себе, какое защитное стекло лучшим образом защитит его гаджет при падении.

Варианты исполнения стёкол от производителей

Компании, которые занимаются производством подобных защитных аксессуаров для смартфонов, предлагают следующие варианты решения проблемы:

2D-стекло (плоское);

2.5D-стекло (плоское);

3D-стекло (объёмное).

Самым распространённым решением остаётся 2D-стекло. Плёнки сегодня практически перестали применяться, так как они обеспечивают защиту лишь от грязи и царапин, но не от ударов.

2D стекло самое дешевое, если сравнивать по уровню цен. При выборе защитного стекла уточняйте его материал. Рекомендуемым материалом для изделий подобного рода считается поликарбонат за свои высокие защитные свойства и прозрачность.

Если Вас заботит не только практическая сторона вопроса, но и эстетика, рекомендуем обратить своё внимание на 2.5D-стекло. Края этого изделия закруглены. После наклеивания такое стекло выглядит на устройстве более привлекательно.

3D стекла: процедура наклеивания

Строго говоря, защитные стёкла на дисплей смартфонов, планшетов не наклеиваются в прямом смысле слова. Там нет клеевого состава. Присоединение осуществляется за счёт идеально ровных поверхностей и статического электричества.

Чтобы наклеить стекло (в том числе и 3D), очистите поверхность экрана до идеала. Используйте для этого салфетки, которые производитель всегда докладывает в комплект поставки.

Если их нет, заменить салфетки можно салфеткой для очистки дисплея ПК (продаются в крупных банка).

Чтобы под стеклом не остались пузыри воздуха, действуйте следующим образом: удалите защитную плёнку со стекла, приложите его на очищенный дисплей. Большим пальцем надавите на центральную часть стекла и удерживайте давление до тех пор, пока стекло не прилипнет по всей плоскости дисплея.

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В видео блогер демонстрирует, как он устанавливает защитное стекло на REDMI NOTE 9S: