Как выбрать светодиодную люстру для квартиры

Всё большую популярность среди систем освещения получают люстры с использованием светодиодных источников света. Они гармонично вписываются в любой интерьер и обеспечивают необходимый световой поток при хорошей экономии электроэнергии. Современные производители предлагают большой выбор светодиодных люстр.

Они способны удовлетворить самые изысканные требования покупателей. Светильники и люстры по доступным ценам представлены в интернет-магазине https://spb.lumina-light.ru/.

Виды светодиодных люстр и их преимущества

Выбор любого осветительного устройства, в том числе и светодиодной люстры, начинается с анализа их характеристик. Всё многообразие таких устройств можно разделить на три категории: панельные, встроенные или припотолочные.

К характеристикам светодиодных люстр относятся:

Назначению, то есть решаемым задачам.

В качестве основного источника яркого света для освещения всей комнаты, приглушённого света, освещения в заданных направлениях.

Количеству и типу ламп, установленных в люстре.

Конструкции корпуса и форме плафонов.

Способу управления: с помощью настенного выключателя, пульта дистанционного управления, системе срабатывания на движение или звук.

Системе крепления к потолку: с помощью саморезов, специального подвеса или индивидуальной системы крепления.

Эксплуатация светодиодных люстр позволила выявить следующие преимущества:

Равномерность создаваемого светового потока;

Многофункциональность (в управлении, изменении характера и яркости освещения, возможность работы с системами дистанционного управления);

Наличие различных вариантов крепления;

Экономичность;

Длительный срок эксплуатации светодиодных ламп (производители гарантирую работоспособность от одного до трёх лет);

Высокая степень безопасности электрозащищенности (все они соответствуют классу IP44).

Правила выбора

Выбор светодиодной люстры начинается с определения характера и размеров помещения. Для каждого помещения (жилой комнаты, спальни, детской или кухни) существует большое количество конструкций таких светильников.

По форме и дизайну светодиодные люстры выполнены практически во всех стилях от классического, барокко до современного авангарда и модернизма.

Поэтому всегда можно выбрать люстру, соответствующую создаваемому интерьеру.

Следующим шагом при выборе следует считать определение величины необходимого напряжения для питания светодиодных ламп.

Обычно устанавливают лампы, рассчитанные на напряжение 220 В частотой 50 Гц или постоянное напряжение 12 В. Во втором случае необходимо предусмотреть место установки специального блока питания.