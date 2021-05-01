Как выбрать светодиодную люстру для квартиры
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Как выбрать светодиодную люстру для квартиры

1 мая 2021

Всё большую популярность среди систем освещения получают люстры с использованием светодиодных источников света. Они гармонично вписываются в любой интерьер и обеспечивают необходимый световой поток при хорошей экономии электроэнергии. Современные производители предлагают большой выбор светодиодных люстр.

Они способны удовлетворить самые изысканные требования покупателей. Светильники и люстры по доступным ценам представлены в интернет-магазине https://spb.lumina-light.ru/.

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Виды светодиодных люстр и их преимущества

Выбор любого осветительного устройства, в том числе и светодиодной люстры, начинается с анализа их характеристик. Всё многообразие таких устройств можно разделить на три категории: панельные, встроенные или припотолочные.

К характеристикам светодиодных люстр относятся:

  • Назначению, то есть решаемым задачам.
  • В качестве основного источника яркого света для освещения всей комнаты, приглушённого света, освещения в заданных направлениях.
  • Количеству и типу ламп, установленных в люстре.
  • Конструкции корпуса и форме плафонов.
  • Способу управления: с помощью настенного выключателя, пульта дистанционного управления, системе срабатывания на движение или звук.
  • Системе крепления к потолку: с помощью саморезов, специального подвеса или индивидуальной системы крепления.

Эксплуатация светодиодных люстр позволила выявить следующие преимущества:

  • Равномерность создаваемого светового потока;
  • Многофункциональность (в управлении, изменении характера и яркости освещения, возможность работы с системами дистанционного управления);
  • Наличие различных вариантов крепления;
  • Экономичность;
  • Длительный срок эксплуатации светодиодных ламп (производители гарантирую работоспособность от одного до трёх лет);
  • Высокая степень безопасности электрозащищенности (все они соответствуют классу IP44).

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Правила выбора

Выбор светодиодной люстры начинается с определения характера и размеров помещения. Для каждого помещения (жилой комнаты, спальни, детской или кухни) существует большое количество конструкций таких светильников.

По форме и дизайну светодиодные люстры выполнены практически во всех стилях от классического, барокко до современного авангарда и модернизма.

Поэтому всегда можно выбрать люстру, соответствующую создаваемому интерьеру.

Следующим шагом при выборе следует считать определение величины необходимого напряжения для питания светодиодных ламп.

Обычно устанавливают лампы, рассчитанные на напряжение 220 В частотой 50 Гц или постоянное напряжение 12 В. Во втором случае необходимо предусмотреть место установки специального блока питания.



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