Как выбрать шторы в спальню и гостиную

Спальное пространство является интимной зоной. Именно по этой причине и обстановка в ней должна быть особенной. Шторы играют не последнюю роль при оформлении, так как они создают особую атмосферу. Спокойному отдыху ничего мешать не должно. Именно из-за этого к выбору изделий стоит отнестись с особой ответственностью. Подробнее ознакомиться с широким ассортиментом штор в Минске можно на сайте interio.by.

Окрас материала штор напрямую зависит от того, на какие они будут ориентированы акценты. Они не должны выделяться или же являться отражением кровати. Лучше всего приобретать шторы с нейтральными оттенками. Если же комнату нужно оживить, то предпочтение необходимо отдавать ткани, которая будет выделяться.

Помимо этого, важную рол играет и материал. Он должен быть экологически безопасным для здоровья жильцов, а значит состоять из натуральных волокон. Шторы изо льна и шёлка, а также хлопка – самые распространённые варианты для спальной комнаты.

Они обладают дышащими свойствами. Более дешёвые варианты могут пагубно отразиться на состоянии здоровья человека. Именно поэтому не нужно экономить при приобретении штор в спальное пространство. Также необходимо помнить, что пыль на натуральном материале скапливается меньше, чем на синтетике.

Шторы для гостиной

Гостиная является той комнатой, в которой наиболее часто собираются люди. Именно из-за этого оформлению этого пространства необходимо придать особое значение.

Окна являются неотъемлемой частью всего интерьера. Шторы в них играют не последнюю роль. К их выбору стоит подойти со всей ответственностью. Особое внимание при выборе штор уделяется таким параметрам, как стилистика комнаты, вид окна и его размеры, высота расположения потолка, габариты комнаты.

От ламбрекенов рекомендуется отказываться тем, кто имеет гостиную комнату небольших габаритов. Для подобной комнаты больше подойдут изделия одного тона. А вот гардины со складками лучше всего приобретать тем, у кого потолки высокие, а окна большие. Визуально расширить комнату поможет карниз со шторами, размещённый по всей длине стены.

Яркие оттенки в помещении добавляют свет. А вот если света много, то лучше всего приобретать прохладные тона. Гардины не всегда должны сочетаться с мебельной обивкой и вписываться в интерьер комнаты.

Если штор в интерьере не будет, то он будет казаться незаконченным. Многие при выборе опираются на модные тенденции штор. Но некоторые руководствуются своими предпочтениями и стоимостью.