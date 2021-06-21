Как вернуть деньги от нечестного брокера

В последнее время интерес к торговле на рынке ценных бумаг, валютных биржах, криптовалютных бирж и не только существенно возрос. Отчасти это связано с пандемией, которая в прошлом году лишила многих людей работы. Многие, даже если не лишились своего основного дохода, увидев, что происходит вокруг, стали искать какие-то альтернативные варианты заработка, чтобы в случае чего не остаться ни с чем.

Торговля на бирже это действительно доступный способ, который позволит работать и зарабатывать в любое время. Неудивительно, что мошенники в этой сфере активизировались.

Многие попались в лапы нечестных брокеров и столкнулись с тем, что не могут вывести свои же собственные деньги. Получить поможь в чарджбеке от брокера можно на сайте компании https://1-consult.net/services/nasi-uslugi/pomoshh-v-vozvrate-sredstv.

Как мошеннические брокеры могут обманывать клиентов

Основная проблема заключается в том, что клиенты не могут вывести деньги со счета, после того как они его пополнили. Причём многие даже не успели ещё попробовать себя в торговле.

Либо они уже успешно торгуют некоторое время на бирже, сумели заработать определенную сумму денег, и решили вывести их. Но у них не получается, потому что брокер ссылается на те или иные причины.

Чаще всего недобросовестные брокеры отказывают в выводе денег по следующим причинам:

Технические неполадки с работой сервера

Банк ожидает перевод больше 7 рабочих дней

Финансовое подразделение компании, которое должно было одобрить вывод, немного задерживается по какой-то уважительной причине

Необходимо заполнить и подписать большое количество каких-то дополнительных документов, что должно было быть сделано ранее, но, якобы, клиент проигнорировал всё это

Каждый день они придумывают что-то новое.

Столкнувшись с такой ситуацией, особенно если на счету большая сумма, не нужно ставить на этой идее крест, быть уверенным в том, что деньги невозможно вернуть.

Стопроцентной гарантии, конечно, нет, но есть действующие эффективные способы.

Как вернуть деньги от недобросовестного брокера

Есть несколько способов, которые позволяют вернуть деньги:

Процедура chargeback. Этот вариант подходит для тех трейдеров, которые пополняли свой торговый счёт с помощью банковской карты, и с тех пор не прошло определенное количество времени. Для каждой платежной системы эти сроки разные и нужно уточнять. Необходимо обратиться в банк и попросить вернуть деньги по определенному переводу обратно. В данном случае тоже стопроцентной гарантии нет, но шансы высоки.

Обратиться в полицию. Этот вариант подойдет только в том случае, если проблемы возникли с брокерской компанией, зарегистрированной в нашей стране, у которой есть лицензия ЦБ. В качестве доказательной базы могут быть использованы договор с брокерской компанией, выписка из банка, подтверждающая осуществление перевода, и не только.

Также сейчас есть компании, которые предлагают помощь в возврате денег от недобросовестного брокера. Можно обратиться к ним.